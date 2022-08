LASK nach Sieg über Altach weiter Bundesliga-Tabellenführer

Mit einem letzten klaren 4:1-Erfolg in der 6. Runde über Altach bleibt der LASK in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga nicht nur ungeschlagen, sondern holte sich auch die Tabellenführung zurück, die rund zweieinhalb Stunden davor kurzzeitig Serienmeister RB Salzburg durch ein 6:0 in Lustenau übernommen hatte.

Ganze zwei von bisher 22 Bundesliga-Matches haben die Linzer gegen die Vorarlberger verloren und die Hausherren machten von Anfang an klar, dass diese Statistik weiter ausgebaut werden sollte. Schon nach 40 Sekunden der erste Eckball, in Minute vier die erste Top-Chance. Doch der Schuss von Michorl aus guter Position wird von Schreiner geblockt.

In der Tonart geht es zunächst weiter, Nakamura hat die Führung auf dem Fuß, doch Altach-Keeper Casali kann abfälschen, den Richtung Tor kullernden Ball klärt Edokpolor Zentimeter vor der Linie (7.). Der Klub aus dem Ländle versucht selbst Nadelstiche zu setzen, die einzig nennenswerte Chance vor der Pause findet Reiter vor, der an LASK-Keeper Schlager scheitert (10.).

Auf der Gegenseite findet zunächst noch Goiginger seinen Meister in Casali (17.), ehe Neuzugang Rober Zulj die Athletiker mit seinem Premieretreffer in Führung bringt. Nach schöner Kombination über Michorl und Goiginger vollendet der 30-Jährige mit einem platzierten Flachschuss (31.).

Ljubicic aus spitzem Winkel, der Casali zu einer Fußabwehr zwingt (41.) und Stojkovic per Kopf nach einem Eckball (45.) fanden gte Möglichkeiten vor, die Führung auszubauen.

Nach dem Seitenwechsel riss der Faden bei den Oberösterreichern dann zunächst aber einmal völlig, plötzlich spielten nur noch die Vorarlberger. Erst konnte sich Schlager noch gegen Forson auszeichnen (51.), zehn Minuten später war der Schlussmann der Linzer aber machtlos. Forson knallte den Ball an die Latte, den Ball drückte Jurcec mit der Brust zum 1:1 über die Linie.

Ein Weckruf! Die Hausherren versuchten sofort zurückzuschlagen und das gelang auch. Einen Freistoß von Michorl konnte Casali noch an die Oberkante der Latte lenken (64.), aus dem daraus resultierenden Eckball gelang allerdings das. Nach einer Flanke von Michorl und einer Faustabwehr von Casali knallte Jovicic das Leder sehenswert in die Maschen (64.).

Zunächst vergab der eingewechelte Koulouris die Top-Chance auf das 3:1 (73.), doch der ebenfalls neu ins Spiel gebrachte Horvath sorgte schließlich vorzeitig für die Entscheidung: Nach Assist von Michorl und einem Haken schloss eiskalt ab (80.).

Schließlich gelang Koulouris dann aber auch noch sein Premierentreffer für den LASK, nach einem Stanglpass von Renner vollendeteder Grieche aus kurzer Distanz (86.). Ein Sieg, der letztlich ein wenig zu hoch ausfiel, wehrten soch die Altacher nach Kräften und kamen durch Forsun noch zu einem Stangenschuss (92.).

Von Roland Korntner