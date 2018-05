LASK-Niederlage kann die tolle Saisonbilanz nicht trüben

Der LASK wollte in den letzten beiden Runden noch einmal zum Angriff auf Platz drei blasen, nach dem 1:3 am Sonntag in der Paschinger TGW-Arena sowie dem gleichzeitigen 4:1 von Rapid gegen Altach steht fest nach dem 35. Spieltag fest , dass der Aufsteiger die Fußball-Bundesliga auf Rang vier beendet. „Über die ganze Saison ist es grandios, was wir erreicht haben“, bilanzierte Trainer Oliver Glasner ob der Europacup-Qualifikation hochzufrieden.

Von Roland Korntner

Schon vor dem Anpfif ein emotionaler Moment: Rene Gartler durfte die Hausherren in seinem letzten Heimspiel nach drei Jahren beim LASK als Kapitän aufs Feld führen und wurde von den Fans gebührend gefeiert.

Danach starteten die Athletiker durchaus schwungvoll, waren in ihren Aktionen aber zu ungenau und machten sich damit das Leben selbst schwer. Trotzdem finden sie durch Joa Victor, der den Ball über die Latte knallt, die erste dicke Chance im Spiel vor (22.).

Frieser für den WAC im Doppelpack

Doch die Kärntner halten nicht nur voll dagegen, sondern werden auch immer wieder selbst brandgefährlich. Zunächst vergibt noch Ashimeru, der am langen Eck vorbei schießt (25.), doch dann ist Frieser zur Stelle und fixiert nach einem Angriff über rechts das 0:1 (25.).

Gleichzeitig die nicht unverdiente Halbzeitführung, denn Ogrill (39.) verfehlte mit einem Schuss aus der Drehung das Gehäuse nur knapp (39.).

Eine Schlüsselszene dann aber kurz nach der Pause, in der die LASK Juniors für den Aufstieg in die Erste Liga gefeiert wurden, weil erneut Frieser (der schon am Dienstag gegen die Austria im Doppelpack getroffen hatte) aus einem Konter den Ball zum 0:2 in die Maschen knallte (48.).

Begleitet von heftigen Proteste der Linzer, weil es im Aufbauspiel ein Foul an Luckeneder gab, doch Referee Hameter ließ den Vorteil laufen. Luckeneder blieb (wie ein Wolfsberger) am Boden, der LASK verlor vorne den Ball und dann ging alles ganz schnell …

Sturmlauf, aber nur der Anschlusstreffer gelang

Es folgt, begünstigt durch den Ausschluss von Leitgeb (57./Gelb-rot nach Foulspiel), ein wahrer Sturmlauf des LASK. Mehr als der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Joao Victor (71.), der aus kurzer Distanz vollendete, nachdem sich Ranftl rechts durchgetankt hatte, wollte aber nicht gelingen.

Denn Gartler lupfte den Ball nach perfekter Annahme der Brust nicht nur über den Keeper, sondern auch über das Tor (79.) und verpasste so einen Abschied aus dem Märchenbuch. Zudem verfehlte Luckenender eine Freistoß-Flanke von Rep (86.) und ging ein Schuss von Tetteh knapp drüber (91.).

„Schlechteste Leistung im Frühjahr“

Die endgültige Entscheidung besorgte schließlich erneut Ashimeru, an den Luckeneder den Ball auf der Mittellinie leichtfertig verlor. Ashimeru zog alleine aufs Tor, tanzte auch noch Keeper Pervan aus und rollte den Ball zum 1:3 ins Netz.

„Das war unsere schlechteste Leistung im Frühjahr“, gratulierte Glasner dem WAC zu einem verdienten Sieg. Seine Saisonbilanz fiel aber „extrem positiv“ aus und die Fans feierten nach dem Schlusspfiff die Mannschaft im Allgemeinen (für Platz vier und die Europacup-Qualifikation) sowie Rene Gartler im Speziellen enthusiastisch. Vom Klub wurden sie für die stimmkräftige Unterstützung mit Freibier belohnt.

LASK – Wolfsberger AC 1:3 (0:1)

Pasching, TGW-Arena, 5400, SR Hameter.

Torfolge: 0:1 (27.) Frieser, 0:2 (47.) Frieser, 1:2 (71.) Joao Victor, 1:3 (93.) Ashimeru.

LASK: Pervan – Ranftl, Ramsebner, Luckeneder – Goiginger (63. Oh), Holland (62. Rep), Trauner, Ullmann (87. Raguz) – Tetteh, Gartler, Joao Victor.

WAC: Soldo – Wernitznig, Rnic, Igor, Palla – M. Leitgeb – Frieser (84. Rabitsch), Ashimeru, Jovanovic, Ouedraogo (69. Offenbacher) – Orgill (52. Gschweidl).

Gelbe Karten: Ranftl, Holland bzw. Wernitznig, Igor.

Gelb-Rote Karte: M. Leitgeb (57./Foul).