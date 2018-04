LASK peilt gegen Austria Riesenschritt Richtung Europacup an

Der LASK hat in der Fußball-Bundesliga gute Chancen einen Europa-Cup-Platz zu ergattern. Bei einem Heimsieg über die sechstplatzierte Austria am Samstag in Pasching (18.30 Uhr) wären die Wiener deutlich distanziert. Eröffnet wird die 31. Runde mit dem „Pack-Derby“ zwischen dem WAC und den Cup-Helden von Sturm Graz (16.00 Uhr). Neben Austria-LASK spielt am Abend noch Mattersburg gegen St. Pölten.

12 Punkte trennen den LASK von der Austria, sechs Runden sind noch zu spielen. Da durch Mattersburgs Out im Cup-Halbfinale nun schon Rang fünf für die Teilnahme an der Qualifikation zur Europa League reicht, scheint der LASK doppelt abgesichert. Auch auf die Admira, die bei Rapid im Einsatz ist, beträgt der Vorsprung fünf Zähler. Oliver Glasner gab sich dennoch weiter zurückhaltend. „Es ist noch gar nichts erreicht.“ Bei der Austria sind Siege gefragt. Sieben Zähler beträgt der Rückstand auf die Admira. „Wir werden in den letzten sechs Spielen eine Siegesserie brauchen, um unser großes Ziel noch zu erreichen“, sagte Vorstand Markus Kraetschmer.

Nach dem hochemotionalen 3:2-Cup-Halbfinal-Heimsieg am Mittwoch gegen Rapid geht es für Sturm Graz am Samstagnachmittag in der Fußball-Bundesliga mit dem „Pack-Derby“ in Wolfsberg weiter. Der Tabellenzweite peilt beim Gastspiel gegen den WAC seinen sechsten Sieg in den jüngsten sieben Runden an, um die acht Punkte Rückstand auf Salzburg zumindest zu halten. „Wir werden alles in die Waagschale werfen“, versprach Sturm-Trainer Heiko Vogel.

Drei Tage nach dem bitteren Aus im Cup-Halbfinale gegen Titelverteidiger Salzburg ist der SV Mattersburg gegen Schlusslicht St. Pölten gefordert. Noch lebt die Mini-Chance der Burgenländer auf einen Europacupplatz, auch wenn die acht Punkte auf Platz fünf nicht leicht aufzuholen sind. Für die Mattersburger ist das Spiel auch Gelegenheit zur Frustbewältigung. Nach der Niederlage im Elferschießen haderte man nicht zuletzt mit dem Schiedsrichter, aber auch mit eigenem Unvermögen. „Wir haben noch einen Elfmeter vergeben und obendrein noch die Topchance von Andreas Gruber. Wenn du dann gegen so eine europäische Topmannschaft das Spiel für dich entscheiden möchtest, dann musst du eben eine dieser Möglichkeiten nutzen“, stellte Trainer Gerald Baumgartner klar.