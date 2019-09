LASK startete mit 1:0-Sieg über Trondheim in Europa League

Der LASK ist am Donnerstag mit einem 1:0-Heimerfolg über Rosenborg Trondheim in die Fußball-Europa-League gestartet. Das entscheidende Tor im Erstrundenspiel von Gruppe D gelang James Holland nach einem Eckball kurz vor der Pause (45.+3). Ihren nächsten EL-Auftritt hat die Truppe von Trainer Valerien Ismael am 3. Oktober bei Sporting Lissabon, das im Parallelspiel bei PSV Eindhoven 2:3 unterlag.