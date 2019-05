LASK um größten Erfolg seit 1965, absichtlich verlieren ist kein Thema

Von Roland Korntner

„Wir wollen den größtmöglichen Erfolg, wir wollen Platz zwei ins Ziel bringen“, gab der mit Saisonende scheidende LASK-Trainer Oliver Glasner als klare Zielsetzung für die letzten vier Runden der Fußball-Bundesliga aus. Es wäre die zweitbeste Platzierung des LASK in Österreichs höchster Spielklasse nach dem Meistertitel 1965 und ex aequo mit der Vizemeisterschaft 1962. Den zweiten Rang können und wollen die Athletiker schon am Sonntag (14.30 Uhr) im direkten Duell gegen Wolfsberg fixieren.

Dass schon jetzt feststeht, dass die Linzer auch kommende Saison nach dem Aufstieg zum zweiten Mal in Folge im Europacup vertreten sind, bezeichnete Glasner als „herausragend.“

Dass der Dritte der Meisterrunde definitiv in der Gruppenphase der Europa League steht und die Vizemeisterschaft eventuell „nur“ zur Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde der Champions League mit sehr starken Gegnern reicht — abhängig vom Sieger der Europa League — ändert an der Zielsetzung Glasners nichts: „Wir werden nicht anfangen, absichtlich zu verlieren“, betonte der 44- Jährige. Vielmehr hofft er, dass seine Mannschaft die Spielfreude, die sie beim 3:2 in Graz gegen Sturm „in der zweiten Halbzeit wiedergefunden hat, erneut auf den Platz bringt.“

Pogatetz bleibt bis 2020

Glasners Nachfolger — im Gespräch ist brisanterweise ja unter anderem der heutige Gegner Christian Ilzer — wird übrigens weiter auf die Dienste von Emanuel Pogatetz bauen können, der 36-jährige Ex-Teamspieler verlängerte bis 2020. „Ich fühle mich hier wohl und werde mich weiter so einbringen, dass wir die Mentalität in der Kabine aufrecht halten.“ Dass der neue Trainer noch nicht feststeht, ist für Pogatetz kein Problem. „Meine Jobbeschreibung ändert sich nicht.“ Neben seiner Rolle als Back-up ist der Verteidiger auch ein wichtiger Ansprechpartner für die jungen Spieler und ein Bindeglied von der Mannschaft zur sportlichen Führung.