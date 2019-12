LASK verpasste Sprung an Spitze

Das erste Mal brandete rund 35 Minuten vor den Anpfiff in der Raiffeisen-Arena Jubel auf, als nämlich der Stadionsprecher durchgab, dass Salzburg sich bei der Admira mit einem 1:1 begnügen musste.

Durch das zweite Remis von Serienmeister Salzburg in Folge hätte der LASK erstmals seit 28. Juli 2009 wieder an die Spitze der Fußball-Bundesliga klettern können. Doch es blieb beim Konjunktiv, denn die Athletiker verloren gegen den SK Rapid mit 0:4 (0:1). Damit gingen auch stolze Serien zu Ende.

Stolze Serien endeten

Davor hatte der LASK sieben Spiele in Folge gewonnen und zehn (seit dem 1:2 in Lissabon) bei neun Siegen nicht verloren. In der Meisterschaft war es die erst zweite Pleite nach dem 0:1 gegen Wolfsburg und im insgesamt bereits 28. Pflichtspiel des Herbstes die fünfte.

Auch weil das Spielglück den Linzern am Sonntag nicht hold war:

Nach einer Attacke von Strebinger an Goiginger hätte es früh Elfmeter geben können (3.), der Torhüter der Wiener parierte auch noch den Nachschuss von Ranftl.

Beim 0:1 durch Knasmüllner (34.) nach einem schnell ausgeführten Einwurf reklamierten die Hausherren ihrerseits den Einwurf.

In Minute 36 köpfte Frieser an die Latte, danach zeigte Strebinger eine Glanztat beim Schuss von Raguz.

„Unglaublicher Sieg“

Kurz danach traf Raguz, aber er war hauchdünn im Abseits gestanden (38.).

Auch ein Distanzschuss von Michorl knallte nur an die Latte (66.).

Wiesinger scheiterte aus guter Position an Strebinger (66.) praktisch im Gegenzug fiel aus einem stark gespielten Konter das 0:2 durch Fountas (67.).

Thomas Goiginger flog wegen Schiedsrichter-Kritik mit einer glatten roten Karte vom Platz.

Das 0:3 resultierte aus einem Eigentor von Filipovic (84.), das 0:4 durch Badji (94.) war nur noch Draufgabe. „Ein unglaublicher Sieg für uns“, freut sich Rapid-Coach Didi Kühbauer. „Für uns ist alles optimal gelaufen, wir haben zur rechten Zeit die Tore geschossen.“

„Ein Tag zum Vergessen“

„Wir hätten zwei Stunden spielen können und kein Tor erzielt“, bilanzierte indes LASK-Trainer Valerien Ismael. Die Knackpunkte seien die ersten beiden Gegentore gewesen. Nach dem 0:1 habe man sich ungerecht behandelt gefühlt und bis zur Pause gehadert. „Das 0:2 hat uns richtig weh getan“, so Ismael. Danach hätte es viel Energie gebraucht, die der LASK im 28. Match der Saison nicht mehr hatte. Die Niederlage befand er für „zu hoch, aber sie wird uns nicht aus der Bahn werfen.“ Unterm Strich war es für Ismael „ein Tag zum Vergessen“. Wie wahr: Zuvor hatte man in 15 Spielen acht Gegentore bekommen, nun in einem Match gleich vier.