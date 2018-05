LASK verspricht Rapid „heißen Tanz“ im Kampf um Rang drei

Die österreichische Fußball-Bundesliga geht in ihre finale Phase. Zum Auftakt der 33. Runde empfängt der LASK im Duell um Platz drei die Mannschaft von Rapid (16 Uhr). Um 18.30 Uhr beginnen dann die Partien Austria gegen Admira, Mattersburg gegen Altach sowie St. Pölten gegen den Wolfsberger AC. Am Sonntag gibt es dann den Meisterschafts-Kracher zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz (16.30).

Der LASK hat sich mit seiner imposanten Serie von sieben Siegen in Folge in der Bundesliga an Rapid vorbeigeschlichen. Nun schicken sich die Hütteldorfer in der TGW Arena an, den Lauf des drittplatzierten Aufsteigers zu beenden. Für die Gäste aus Wien steht viel auf dem Spiel, wäre doch bei einer Niederlage der Kampf um Rang drei schon so gut wie verloren. Nur zwei Punkte trennen die beiden Teams.

Der Druck lastet aber ganz klar auf Rapid. Die Truppe von Cheftrainer Goran Djuricin kassierte vergangene Woche nach fünf Siegen nacheinander mit einem 2:4 beim Zweiten Sturm Graz wohl eine entscheidende Niederlage im Rennen um Rang zwei sowie den Champions-League-Qualifikationsplatz. Eine Woche später auch noch Rang drei aus den Augen zu verlieren, können sich Louis Schaub und Co. nicht leisten. Genau das wollen aber die vor Selbstvertrauen strotzenden Linzer mit dem gleichen Kader wie beim 2:0-Sieg in Altach erreichen. „Wir werden versuchen, jedes Spiel zu gewinnen“, sagte LASK-Trainer Oliver Glasner. Mit Rapid hat sein Team Rechnungen offen. Die Wiener entschieden alle Saisonduelle bei einer Tordifferenz von 5:1 für sich.

Die Wiener Austria steht indes vor einem Spiel der letzten Chance. Zehn Punkte beträgt der Rückstand auf den Fünften FC Admira und damit den letzten Europacup-Startplatz. Zwölf Zähler sind im Saisonfinish noch zu vergeben. Im Duell mit den Südstädtern zählen im Ernst-Happel-Stadion nur drei Punkte für das Team von Coach Thomas Letsch.

Die Wiener kassierten vergangene Runde, mit dem Last-Minute-2:3 gegen den SV Mattersburg und zugleich der dritten Niederlage in Folge, den nächsten Rückschlag im Rennen um einen internationalen Startplatz. Die Hoffnungen auf die Europa-League-Qualifikation sind so eigentlich nur noch theoretischer Natur. „Wir haben gehofft, dass die tabellarische Ausgangssituation eine andere ist, wir haken die Saison aber nicht ab“, betonte Letsch. In den ausstehenden vier Partien soll zumindest etwas Wiedergutmachung betrieben werden.

Der SV Mattersburg kämpft derweil um seine Minichance im Rennen um ein Europacup-Ticket. Die Burgenländer liegen sieben Punkte hinter der Admira zurück und dürfen sich daher im Heimspiel gegen Altach keinen Ausrutscher erlauben. Mit einem Sieg und Austria-Schützenhilfe würde der Abstand auf die Südstädter vor dem direkten Duell nächste Woche auf vier Zähler schmelzen.

„Jetzt kommt es zum Duell Austria gegen Admira, da wollen die Veilchen sicherlich unbedingt gewinnen, um noch eine Restchance zu haben. Wir hingegen müssen Altach schlagen und gastieren dann bei der Admira. Jedenfalls wird das noch eine schöne, reizvolle Aufgabe für uns in den kommenden Wochen“, sagte Mattersburg-Trainer Gerald Baumgartner. Dabei gilt der Blick vor allem in Richtung eigenem Team. „In erster Linie müssen wir unsere Hausaufgaben erledigen“, betonte der 53-Jährige.

Der Wolfsberger AC will unterdessen alle Zweifel beseitigen. Gehen die Lavanttaler im Nachzügler-Duell der Fußball-Bundesliga beim SKN St. Pölten nicht als Verlierer vom Platz, ist der Klassenverbleib endgültig fixiert. Zwölf Zähler trennen den Neunten vier Runden vor Saisonende vom Schlusslicht. Bei St. Pölten bereitet man sich ohnehin bereits auf die Relegationsspiele vor.

Dass die Partien gegen den Dritten der Erste Liga entfallen könnten, ist für Didi Kühbauer „kein Thema. Wir wollen bereit sein, wenn es dazu kommt. Dafür arbeiten wir, darauf bereiten wir uns akribisch vor“, sagte St. Pöltens Trainer. Der Erste-Liga-Zweite Hartberg verpasste im ersten Anlauf die Lizenz für die Bundesliga. Sollten die Oststeirer auch vor dem Protestkomitee bzw. in Folge beim Gang vor das Ständig Neutrale Schiedsgericht scheitern, könnte St. Pölten die Relegation erspart bleiben.

Beim WAC wurde dieser Tage eine wichtige Weichenstellung für die kommende Saison diskutiert. Bis Ende der Woche soll das Amt des Cheftrainers fixiert werden. Robert Ibertsberger betreut die Wolfsberger aktuell bis Saisonende. Der 41-Jährige würde „den Chef gerne weiter machen“, ist laut eigener Einschätzung aber nicht mehr im Kreis der engeren Kandidaten auf den Posten.

Red Bull Salzburg kann am Sonntag vor eigenem Publikum den historischen fünften Fußball-Meistertitel in Folge fixieren. Verfolger Sturm Graz will die Party des überlegenen Leaders aber zumindest um eine Woche aufschieben. Es ist das erste von zwei direkten Duellen innerhalb von vier Tagen. Am Mittwoch (20.30 Uhr) steigt in Klagenfurt das Cup-Finale.

„Für mich ist momentan nur das Spiel am Sonntag von Interesse“, betonte Sturm-Trainer Heiko Vogel am Freitag. Das ist völlig verständlich, geht mit dem zweiten Platz doch diese Saison das Antreten in der Champions-League-Qualifikation einher. Die Grazer haben vier Runden vor Schluss sechs Zähler Vorsprung auf Aufsteiger LASK, der Polster auf Rekordmeister Rapid beträgt bereits acht Punkte.

„Wir haben drei besonders wichtige Spiele vor uns“, weiß Vogel. Nach dem Salzburg-Doppel kommt der LASK am 12. Mai in die Grazer Merkur Arena. Ein Sieg am Sonntag könnte einen Schub verleihen. „Ein Sieg würde natürlich Selbstvertrauen geben, wir wollen alle Spiele gewinnen“, hat Sturms Trainer große Ziele. Platz eins ist für sein Team bei elf Punkten Rückstand und nur noch zwölf zu vergebenden Punkten utopisch.