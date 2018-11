LASK-Verteidiger: „Es nervt, dass wir fünfmal nicht gewonnen haben“

Von Roland Korntner

„Der 12. Platz wird der Admira nicht gerecht, sie haben gute Spieler.“ Sagt mit Markus Wostry einer, der es wissen muss. Der Verteidiger wechselte im Sommer von den Niederösterreichern zum LASK und hat noch viele Kontakte zu seinem Ex-Klub. Deshalb weiß er auch, dass die Entlassung von Trainer Ernst Baumeister „für alle überraschend kam“. Das macht die Bundesliga-Aufgabe der Athletiker am Samstag (17 Uhr) gegen das Schlusslicht nicht einfacher: „Im ersten Spiel (unter Neo-Trainer Geyer/Anm.) hat die Admira unglücklich in Hartberg verloren und dabei zwei Systeme gespielt. Wir wissen nicht genau, was uns erwartet“, erklärte Trainer Oliver Glasner den Unsicherheitsfaktor im Spiel.

50. Bundesliga-Spiel Glasners mit LASK

Nicht desto trotz wollen die Linzer auf die Siegerstraße zurückkehren: „Wir sind hungrig und es nervt uns, dass wir fünfmal nicht gewonnen haben“, betonte Wostry vor seinem zweiten Match gegen die Admira. Im ersten in der Südstadt erzielte er das Goldtor zum 1:0-Erfolg. „Wir werden alles reinwerfen, um zu gewinnen“, versicherte Wostry.

Sein Coach will vor seinem 50. Bundesliga-Spiel mit dem LASK die sieglose Serie in der Liga freilich ohnehin nicht überbewerten, rechnet lieber anders: „Wir haben von den letzten 14 Pflichtspielen nur eines verloren, aber neun gewonnen.“ Um im 15. den zehnten Sieg zu feiern, lag der Fokus dieser Tage im Training auf Dingen wie „Zweikampfverhalten und Durchsetzungsvermögen“.