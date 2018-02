LASK war bei 3:1 in Wien nahe an der Perfektion

Felix Luckeneder sagte Peter Michorl in Torschützenliste den Kampf an

Von Christoph Gaigg

Das war nahe an der Perfektion. Nicht nur, dass der LASK mit dem 3:1 bei der Wiener Austria endlich auch auswärts den ersten Sieg gegen einen der „Großen Vier“ landete — vor allem die Art und Weise war beeindruckend. 18:5 Torschüsse oder 12:4 Eckbälle sprechen ebenso für sich, wie die Anerkennung, die es vom Gegner gab. „Absolut verdient“, lautete die einhellige Meinung bei den Wienern, die sich von taktisch hervorragend eingestellten Linzern die Schneid abkaufen ließen. „Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute nahezu perfekt das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, zog auch Trainer Oliver Glasner den Hut vor seinen Schützlingen. „Diesmal waren sie fällig“, strahlte Felix Luckeneder.

Michorl im Visier

Ja, dieses Spiel war eine sportliche Kampfansage. Zum einen an die Konkurrenz, aber auch vom 23-jährigen Innenverteidiger selbst, der nicht nur mit starker Leistung, sondern auch wie in der Vorwoche als Torschütze glänzte. „Wenn es Woche für Woche so weitergeht, dann wird der Michorl aufpassen müssen, dass er doch nicht bester Torschütze wird“, grinste das LASK-Eigengewächs, das zwei Treffer am Konto hat, Michorl steht bei sieben. „Aber noch stolzer bin ich, dass wir keine fünf Torchancen zugelassen haben.“

Es waren sogar nur zwei, eine davon nützte Felipe Pires eindrucksvoll zum 1:0 (15.). „Aber das hat uns nicht aus dem Konzept gebracht, das 1:1 war nur eine Frage der Zeit“, analysierte Luckeneder. Weil die Linzer nahezu perfektes Offensivpressing fabrizierten, die Austria zu unzähligen Ballverlusten zwangen. Und auch im Ballbesitz sehenswert kombinierte, sich zahlreiche Chancen erspielten. Der Lohn: Sechs Punkte Vorsprung auf die „Veilchen“, nur zwei fehlen auf den Dritten Rapid. „Wichtig ist, dass wir bescheiden und demütig bleiben“, warnte Glasner und dachte schon an die Aufgabe gegen Altach: „Da werden wir wieder eine Topleistung brauchen.“