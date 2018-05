LASK will „gutem Kaffee“ Sahnehäubchen aufsetzen

Von Christoph Gaigg

„Wir werden alles daran setzen, dass wir am Ende 69 Punkte haben“, versprach LASK-Trainer Oliver Glasner. Nachsatz: „Ob es es sich ausgeht, weiß ich nicht.“ Wenn ja, würde das heißen: Die Linzer setzen ihre eindrucksvolle Serie fort und holen nach sieben Siegen am Stück auch in den letzten vier Runden jeweils drei Zähler. Dann wäre vielleicht sogar der Vizemeistertitel noch drin — worauf Glasner aber wie gewohnt auch vor dem Hit am Samstag (16) gegen Rapid nicht schaut.

Für ihn zählt: Spannung weiter hochhalten, Leistung bringen, auch wenn die Europa-League-Quali fix ist! „Wir werden jetzt nicht vier Wochen Urlaub feiern.“ Und so könnte man eine schon jetzt überragende Saison noch einmal krönen. „Der Kaffee schmeckt jetzt schon gut. Jeder Sieg, jeder Punkt ist nun Schlagobers oben drauf“, sagte Glasner.

Personell steht ihm am Samstag derselbe Kader wie gegen Altach zur Verfügung. Heißt: Berisha, Raguz, Erdogan, Schlager und Wiesinger fallen aus.

Das Spiel in der TGW-Arena ist ausverkauft, es wird keine Karten mehr an den Tageskassen geben.

Die Sommervorbereitung startet am 19. Juni, die zweite Quali-Runde in der Europa League beginnt am 26. Juli, die Liga am 28./29. Juli. Werden die Linzer Dritter, steigen sie in der dritten Runde (ab 9. August) ein.