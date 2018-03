LASK will nicht schon wieder Krisenhelfer sein

Fußball: Nach Rapid und Sturm bekommen es die Linzer am Samstag (18.30) in Wolfsberg mit dem nächsten schwächelnden Klub zu tun

Von Tobias Hörtenhuber

Mit den beiden 0:2-Niederlagen gegen Rapid Wien und Sturm Graz verhalf der LASK dem Gegner jeweils zum ersten Bundesliga-Sieg im 2018 und damit einen Schritt weit aus der Krise. Am Samstag (18.30) steht beim Wolfsberger AC erneut ein Duell mit einem Krisenklub auf dem Programm.

LASK erhöhte Intensität

Die Kärntner konnten zwar im Februar gegen Sturm überraschen (1:0), danach setzte es aber drei Pleiten in Serie. Insgesamt holte der WAC nur vier Punkte aus fünf Spielen, erzielte dabei lediglich zwei Tore. Trainer Heimo Pfeifenberger ist, wie berichtet, angezählt.

Doch der LASK will weder zu sehr auf die letzten Spiele noch die Situation beim Gegner schauen. Viel wichtiger ist Trainer Oliver Glasner das eigene Auftreten. Und daran wurde im Training akribisch gearbeitet. „Wir haben Intensität und Tempo erhöht, denn genau das werden wir brauchen“, meinte Glasner, der 43-Jährige ist überzeugt, dass seine Mannschaft die nötige Robustheit und das entsprechende Durchsetzungsvermögen an den Tagen legen wird, um in Wolfsberg zu bestehen. Allerdings fehlt neben Erdogan, Berisha und Ullmann auch der erkrankte Riemann.

Wolfsberger AC – LASK

Lavanttal-Arena, 18.30, Lechner.

Bisher: 0:0 (h), 0:2 (a).

WAC: Kofler – Sollbauer, Rnic, Igor – Flecker, Zündel, Ashimeru, Offenbacher, Wernitznig/Frieser – Ouedraogo, Gschweidl.

Ersatz: Dobnik – Drescher, Palla, Rabitsch, Steiger, Topcagic, Orgill

Es fehlen: Jovanovic (Bluterguss am Schienbein), Klem (Seitenbandeinriss im Knie), Hüttenbrenner (Knie), G. Nutz (nach Kreuzbandriss), M. Leitgeb (Augenproblem).

Fraglich: Wernitznig (krank).

LASK: Pervan – Ramsebner, Trauner, Luckeneder – Ranftl, Holland, Michorl, Wiesinger – Goiginger, Tetteh, Joao Victor.

Ersatz: A. Schlager – Pogatetz, Reiter, Raguz, Alan, Rep, Gartler.

Es fehlen: Riemann (krank), M. Berisha (Bänderriss im Sprunggelenk), Ullmann (rekonvaleszent), Erdogan (Schambeinentzündung).