LASK zaubert sich mit 6:0-Gala ins Halbfinale des ÖFB-Cups

Wie zuletzt vor zwei Jahren steht der LASK im Halbfinale des ÖFB-Cups. Den Linzern gelang nämlich ein perfekter Start ins Fußball-Jahr 2019, sie entzauberten am Samstag im Duell Bundesliga-Zweiter gegen -Dritten den SKN St. Pölten mit 6:0 (4:0). Der LASK zeigte vor 5328 Zuschauern in der TGW-Arena eine echte Offensiv-Gala und darf nun vom ersten Finaleinzug seit 20 Jahren träumen. Es wäre der insgesamt sechste nach 1963, 1965 (Sieger), 1967, 1970 und eben 1999. Die Auslosung der Vorschlussrunde erfolgt am Sonntag (19.15 Uhr).

Von Roland Korntner

Nach einer Trauerminute für den am 27. Dezember verstorbenen Ex-Präsidenten Otto Jungbauer, in dessen erste Ära das Double-Jahr 1965 fällt und der in den 1990ern noch einmal in einer schwierigen Situation eingesprungen war, begann der LASK gleich schwungvoll.

Schon in der ersten Minute gab Ramsebner einen ersten Schuss ab, der allerdings geblockt wurde. Bis zur ersten Top-Chance dauerte es ebenfalls nicht lange, in Minute sechs tauchte Joao Victor vor dem Tor der Niederösterreicher auf, schoss aus etwas spitzem Winkel jedoch am langen Eck vorbei.

Victor erzielte im dritten Anlauf den Führungstreffer

Die Gäste hielten zwar zunächst noch halbwegs dagegen, waren offensiv aber zu harmlos. Anders der LASK, der erneut durch Joao Victor die nächste Möglichkeit vorfand. Nach einem Steilpass kam aber SKN-Keeper Riegler gut heraus, weshalb der Brasilianer den Ball nicht an ihm vorbeibringen konnte (16.).

Im dritten Anlauf war es dann aber soweit, hämmerte Victor das Leder aus spitzem Winkel über Keeper Riegler hinweg zur Führung ins kurze Kreuzeck (24.). In dieser Tonart ging es dann weiter. Erst prallte ein abgefälschter Schuss von Victor an die Latte (28.), dann fixierte Thomas Goiginger mit einem satten Schuss (nach Fehler von Hofbauer) das 2:0 (31.).

Traumeinstand für Neuzugang Klauss

Der Offensivhunger der Athletiker war damit aber längst nicht gestillt. Goiginger dribbelte in den Strafraum, blieb zwar hängen, aber Joao Klauss schnappte sich den Ball, lief ein paar Schritte und zirkelte das Spielgerät aus der Drehung zum 3:1 ins lange Eck (34.). Ein Traumeinstand für den 21-jährigen Stürmer, der im Winter von Hoffenheim (bis Sommer 2020) ausgeliehen worden war. Der italienisch-brasilianische Doppelstaatsbürger zeigte auch sonst einige gute Ansätze und bringt dem LASK auf jeden Fall mehr Varibialität in der Offensive.

Doppelpack von Victor

Noch vor der Pause dann die endgültige Entscheidung in Form des 4:0. Victor tanzte die behäbige Abwehr der auseinanderfallenden St. Pöltener aus und ließ Keeper Riegler keine Chance (42.). Sein bereits sechster Trffer im laufenden Bewerb. “Der SKN ist für keinen Gegner leicht bespieltbar”, hatte LASK-Trainer Oliver Glasner im Vorfeld des Spiels noch betont. Doch nach zwei Remis in der Meisterschaft im Herbst (0:0 und 2:2) waren die Oberösterreicher dieses Mal in allen Belangen überlegen.

Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Obwohl die Oberösterreicher ein wenig Tempo aus dem Spiel nahmen, blieben sie die bessere und gefährlichere Mannschaft. Die logische Folge: Goiginger erzielte per Kopf nach Flanke von Victor den fünften Treffer (61.). Das halbe Dutzend voll machte schließlich der eingewechselte Samuel Tetteh (70.), der nach Vorlage von Goiginger den Ball über den Torhüter lupfte. Danach traf Dominik Frieser noch die Stange (80.).

Start in die Meisterschaft am Freitag gegen die Austria

Fazit: Der LASK blieb nach einem 3:0 bei WSC/Hertha, einem 8:0 in Stadl-Paura und einem 3:0 bei SCR Altach auch im vierten Cupmatch ohne Gegentor und steht damit nicht nur eindrucksvoll im ÖFB-Cup-Halbfinale, sondern scheint auch für die Meisterschaft voll gerüstet. Zum Auftakt wartet ja am Freitag (19.30 Uhr) das Heimspiel gegen die Wiener Austria, bei der es nach dem verpatzten Herbst und der 1:2-Cup-Blamage am Freitag gegen Regionalligist GAK gewaltig kriselt.

“Ein super Fußball-Mittag. Das Wetter herrlich, das Stadion fast voll, am meisten freut mich natürlich die Leistung. Das Ergebnis ist ein Resultat, wir haben nahtlos an die Vorbereitung angeschlossen”, freute sich Trainer Oliver Glasner.

LASK – SKN St. Pölten 6:0 (4:0).

Pasching, TGW-Arena, 4.800, SR Eisner

Tore: 1:0 (24.) Joao Victor, 2:0 (31.) Goiginger, 3:0 (35.) Klauss, 4:0 (42.) Joao Victor, 5:0 (61.) Goiginger, 6:0 (70.) Tetteh.

LASK: Schlager – Ramsebner, Trauner, Wiesinger – Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann – Goiginger (78. Otubanjo.), Klauss (67. Tetteh), Joao Victor (67. Frieser).

St. Pölten: Riegler – Luan, Ambichl (46. Balic), Drescher – Ingolitsch, Rasner, Hofbauer, R. Ljubicic (46. Mislov), Bajrami (46. Schütz) – Fountas, Gartler.

Gelbe Karten: Hofbauer, Fountas.