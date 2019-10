LASK zog mit Köpfchen ins Viertelfinale ein

Wie im Vorjahr ist der LASK auch heuer wieder unter den besten Acht des ÖFB-Cups vertreten. Mit einem über weite Strecken starken Auftritt vor 4127 Fans in der Paschinger Raiffeisen-Arena eliminierten die Athletiker den SCR Altach mit 3:1 und zogen hochverdient ins Viertelfinale ein. Mit drei Treffern, davon zwei per Kopf, ebneten die Oberösterreicher schon in Hälfte eins den Weg zum Aufstieg.

Von Christoph Gaigg

“Wir werden diesmal von der ersten Minute an die richtigen Lösungen haben”, hatte LASK-Trainer Valerien Ismael vor dem Spiel angekündigt. Er sollte Recht behalten, denn die Linzer zeigten von Beginn an, wer in der Raiffeisen-Arena der Herr im Haus ist. Gepaart mit einem frühen Dosenöffner, dem ein bekanntes Bild vorausging: Corner Peter Michorl, Kapitän Gernot Trauner sprintete auf die erste Stange, verwandelte von dort per Kopf ins lange Eck zum 1:0 (5.). Mit der Führung im Rücken strahlten die Athletiker daraufhin eine bemerkenswerte Dominanz aus, die sich in tollem Kombinationsspiel, weiteren Möglichkeiten und einer sattelfesten Defensive äußerte. Letzteres gelang auch, weil dank starkem Gegenpressing jegliche Anflüge von Altacher Ballbesitz im Keim erstickt wurden und ein, zugegeben biederer, Gegner förmlich erdrückt wurde.

Drückende Überlegenheit

In der Vorwärtsbewegung agierten die Linzer spielfreudig, höchst variabel, mit viel Tiefgang, Tempo und schnellen Kombinationen. Die Schwarz-Weißen fanden dadurch immer wieder Lücken, um den Gegner auszuhebeln. So auch beim 2:0: Nach schneller Kombination wurde Goigingers Schuss noch abgeblockt, Marvin Potzmanns Flanke fand aber Dominik Frieser, der erneut Köpfchen bewies und zum 2:0 einnickte (30.). Drei Minuten später klingelte es beinahe erneut, die Stange verhinderte nach Michorls Schuss aus knapp 16 Metern einen dritten Treffer. Den holte Selbiger in Minute 40 nach, diesmal war ihm das Aluminium besser gesinnt: Von dort sprang das Leder auf Altach-Keeper Kobras und anschließend über die Linie – 3:0.

Nur eine Sorglosigkeit

Auch nach dem Wechsel blieben die Linzer klar spielbestimmend und hätten beinahe den vierten Streich nachgelegt. Nun half die Latte aber wieder den Vorarlbergern, als Goiginger an dieser scheiterte, Friesers Nachschuss verfehlte sein Ziel knapp (49.). Im Laufe der zweiten Halbzeit schaltete der LASK dann doch ein, zwei Gänge zurück, die englischen Wochen werden freilich nicht weniger.

Allerdings ohne dabei die Kontrolle über das Match aus der Hand zu geben. Nennenswerte Torabschlüsse wurden zwar erheblich weniger, verschwanden aber nicht gänzlich aus dem Spielfilm: Joker Renner setzte seinen Versuch ebenso vorbei (62.), wie der zweite Einwechselspieler Joao Klauss (72.). Dazwischen musste sich der Vizemeister einmal Sorglosigkeit vorwerfen lassen: Eine schwache Abwehr ins Zentrum nutzte Manfred Fischer mit einer platzierten Abnahme aus 16 Metern ins Eck – 1:3 (72.).

Auslosung am Sonntag

So richtig Spannung vermochte danach trotzdem nicht aufkommen, zu souverän agierte der LASK, ohne in dieser Phase noch einmal zu glänzen. Dafür trat das an jenem Abend fast omnipräsente Torgebälk noch einmal in Erscheinung: Vier Minuten vor Schluss fand Klauss darin seinen Meister. Am hochverdienten Heimerfolg der Linzer änderte das nichts mehr. Die Viertelfinal-Auslosung steigt am Sonntag. Die möglichen Gegner: St. Pölten, Lustenau, Tirol, Amstetten, Sturm, Innsbruck oder RB Salzburg.

LASK-Trainer Valerien Ismael: “Wir waren von der ersten Minute an extrem konzentriert, man hat schon in der ersten Halbzeit gesehen, wo die Reise hingeht. Wir haben das Spiel schnell auf unsere Seite gebracht, in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen mehr verwaltet. Alles in allem war es ein souveräner Sieg, wir haben alles abgerufen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten schnell hinter die Kette kommen, mit viel Schwung und wollten schnell ins Gegenpressing kommen.”