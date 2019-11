LASK zündete Turbo, Austria-Fans „Pyro“

Die Partie begann enorm dynamisch, mit Vorteilen für die Hausherren. So, wie sich das Trainer Valerien Ismael vorgestellt hatte. „Wir wollten von der ersten Minute an ein Zeichen setzen.“ Das gelang, denn Goiginger, der von der Strafraumgrenze abzog, aber an Keeper Lucic scheiterte, hatte die erste Topchance (3.). Dann traf Filipovic per Kopf (5.), allerdings aus Abseitsposition. Im dritten Anlauf war es dann aber soweit: Kurz nach einer guten Chance für Austrias Monschein, dessen Versuch am langen Eck vorbeizischte, war für die Athletiker Reini Ranftl zur Stelle.

Vierter Ranftl-Treffer

Der Flügelspieler zog nach einer zu kurzen Kopfballabwehr der Gäste von Madl von der Strafraumgrenze ab und traf zum 1:0 (7.). Sein vierter Treffer in den letzten vier Matches. Filipovic per Kopf hätte die Führung ausbauen können (16.). Danach flaute die Partie ab, kam die Austria etwas auf und fand durch Klein (36.) eine gute Gelegenheit vor. „Da haben wir die Austria eingeladen, hatten zu viele Ballverluste im Spielaufbau“, so Ismael.

Korrektur nach Pause

Nach dem Pausentee, nach einigen Korrekturen, drückte der LASK aber wieder aufs Tempo und suchte die Entscheidung. Nach Möglichkeiten durch Goiginger (47.), Holland (48.) und Ranftl (58., 62.) war es Filipovic, der für diese sorgte. Nach einem Doppelpass mit Michorl ließ der Abwehrhüne noch zwei gegnerische Verteidiger sowie Keeper Lucic stehen und scorte dann aus spitzem Winkel (64.). Klauss hatte danach zweimal Pech mit seinen Abschlüssen (65., 70.).

Lange Unterbrechung

Bevor Tetteh die letzte Top-Chance (92.) der Hausherren vorfand, war das Spiel für rund zwölf Minuten unterbrochen. Denn im Austria-Sektor war nach einigen Protestplakaten auch noch zahlreiche Pyrotechnik sowie ein sogenannter Rauchtopf gezündet worden. Bis sich die dichten Schwaden verzogen hatten, dauerte es ein wenig.

Im Cup gegen Sturm

„Wir sind auf allen Ebenen frustriert“, so kommentierte Trainer Christian Ilzer die unnötige Aktion. Ganz anders die Stimmung beim LASK nach dem schon wieder fünften Liga-Sieg in Folge. Obwohl Ski-Ass Vincent Kriechmayr den Athletikern im ÖFB-Cup-Viertelfinale Sturm Graz bescherte. „Eine schwere Aufgabe, aber wir freuen uns, dass wir ein Heimspiel haben“, so Ismael.