„Last-Minute“-Sieg für ÖFB-Team dank Lazaro

Fußball: Hertha-Legionär versenkte den Ball in Minute 93 im Kreuzeck — 2:1 in Nordirland

Im sechsten Anlauf hat es endlich geklappt und Österreichs Fußball-Nationalmannschaft einen Sieg in Nordirland gefeiert. Das 2:1 in Belfast am Sonntag Abend sicherten Premierentore von Xaver Schlager (49.) und Valentino Lazaro, der in der 93. Minute für den „Lucky Punch“ sorgte.

Damit gelang der rot-weiß-roten Equipe ein versöhnlicher Jahresabschluss, nachdem der Motor just in den Pflichtspielen der Nations League ein wenig ins Stottern gekommen war.

Unterm Strich stehen heuer sieben Siege (u.a. gegen Deutschland), ein Remis und drei Niederlagen gegen Brasilien, Dänemark und Bosnien-Herzegowina zu Buche.

Vier Umstellungen

Im Vergleich zum 0:0 am Donnerstag in Wien gegen die Südosteuropäer veränderte ÖFB-Teamchef Franco Foda seine Startelf an vier Positionen: Andreas Ulmer, Stefan Ilsanker, Schlager und Michael Gregoritsch rein, der am Knie angeschlagene Marko Arnautovic, Alessandro Schöpf, Florian Kainz und Peter Zulj raus. Zudem rückte David Alaba von links hinten ins Mittelfeld.

Das Spiel war dann von viel Kampf, auch ein wenig Krampf und starken Defensivleistungen geprägt. Vor der Pause musste sich ÖFB-Keeper Heinz Lindner einmal bei einem abgefälschten Schuss von Evans strecken (7.), ansonsten gab es mit Ausnahme von jeweils einem direkten Freistoß durch McGuinn (44.) bzw. Alaba (14.) keine nennenswerten Aktionen.

Nach dem Seitenwechsel und der Hereinnahme von Peter Zulj auf österreichischer Seite anstelle von Ilsanker (Kreislaufprobleme) nahm die Partie jedoch mehr Fahrt auf. Eine Bilderbuchaktion über links führte dann auch prompt zur österreichischen Führung, Schlager versenkte das Leder mit einem präzisen Flachschuss von der Strafraumgrenze (49.).

Die Freude währte aber nur kurz, denn den Nordiren gelang per (von Hinteregger) abgefälschtem Schuss von Evans (57.) der rasche Ausgleich. In der Schlussphase, vor allem nach der Einwechslung von Arnautovic (71.), übernahm das ÖFB- Team aber das Zepter. Man gab sich nicht mit dem Remis zufrieden, dieser Wille wurde schließlich belohnt. Erst vergab noch zweimal Alaba, dann aber schlug Lazaro in der Nachspielzeit nach einem schönen Spielzug über Alaba und Arnautovic mit einem herrlichen Schlenzer ins lange Kreuzeck zu (93.).

„Ein besonderes Spiel, das in Erinnerung bleibt“

„Unterm Strich sind wir alle glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Für mich ist es natürlich ein besonderes Spiel, das mir in Erinnerung bleibt. Aber wichtig ist, dass wir das Spiel gewonnen haben“, freute sich Torschütze Schlager im ORF-Interview. „Es war nicht einfach, hier herzukommen, sich hier zu beweisen und zurückzukommen nach dem 1:1. Die sieben Punkte in der Nations-League-Gruppe können Gold wert sein“, ergänzte Kapitän Julian Baumgartlinger.