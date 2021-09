„Laut schimpfen, geheim impfen“

Heftige Kritik der ÖVP-Parlamentarier an der blauen Corona-Politik

Auch wenn es einmal — auf Antrag der FPÖ —um das Thema Asyl ging und ein zweites Mal — auf Antrag der ÖVP — um die Standortpolitik ging, konnte in den zwei aktuellen Stunden am Beginn der Nationalratssitzung das Thema Corona-Impfung nicht ausgespart bleiben.

Während FPÖ-Klubchef Herbert Kickl der Regierung „katastrophales Versagen“in der Corona-Politik vorwarf, drehte ÖVP-Klubobmann August Wöginger den Spieß um. „Laut schimpfen, aber geheim impfen“ sei das FPÖ-Motto so Wöginger unter Verweis auf FPÖ-Promis, die sich geheim impfen ließen.

Die FPÖ boykottiere leider von Anbeginn an die gesamten Corona-Maßnahmen. „Das ist nicht nur verantwortungslos, Sie gefährden damit auch die Gesundheit der Menschen und den Wirtschaftsaufschwung“, so Wöginger zur FPÖ. „Der Aufschwung ist da, der Wirtschafts- und Arbeitsmarkt entwickelt sich gut, wir haben aber auch eine Gefahr: Das Coronavirus ist noch immer da — es ist nicht vorbei. Wir brauchen unbedingt eine höhere Impfquote. Nur dadurch können wir für die Menschen in diesem Land Sicherheit gewährleisten.“

Der ÖVP-Klubchef appellierte in seiner Rede auch, am Sonntag bei den oberösterreichischen Landtagswahlen der ÖVP die Stimme zu geben. „Landeshauptmann Thomas Stelzer führt das Land mit ruhiger und sicherer Hand. Jede Stimme für die Volkspartei ist eine Stimme für eine sichere Zukunft und eine gute Entwicklung“, jede Stimme für die FPÖ hingegen sei „eine verlorene Stimme“.

„Einfach unfassbar“

Zur Doppelmoral der FPÖ in Sachen impfen hat auch JVP-Bundesobfrau Claudia Plakolm in einem auf Social Media veröffentlichten Video Stellung bezogen. Monatelang habe „uns die FPÖ weisgemacht, dass die Impfung ohnehin nicht schützt“, Parteichef Kickl habe wirre Verschwörungstheorien verbreitet, bewusst verunsichert und gespalten, so Plakolm. Dass die FPÖ gerne auf Polarisierung anstatt Verantwortung setze, sei nichts Neues.

„Aber dass blaue Spitzenfunktionäre nach außen als Impfgegner auftreten, sich heimlich aber impfen haben lassen, ist einfach unfassbar. Ohne schlechtem Gewissen Menschen und vor allem die eigene Wählerschaft anzulügen, ist politischen Verantwortungsträgern unwürdig“, so die ÖVP-Jugendsprecherin. Diese Doppelmoral gefährde „all jene, die euch vertrauen und diese Fake News lesen und auch weiterverbreiten“.