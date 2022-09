Lauter-1er-Schüler stürmten das Welios

Beste Stimmung und Hochspannung herrschte gestern Nachmittag beim VOLKSBLATT-Stand im Welios Science Center Wels. Grund dafür waren die rund 700 Schülerinnen und Schüler mit ihren stolzen Eltern, Großeltern und Geschwistern, die zur großen Schlussverlosung der „Lauter 1er“-Aktion, die heuer bereits zum 25. Mal über die Bühne ging, gekommen waren, um die begehrten Preise zu gewinnen.

Großen Respekt zollten die Ehrengäste — LAbg. Bgm. Margit Angerlehner, die in Vertretung von Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander gekommen war, und Bildungsdirektor Alfred Klampfer — den tollen schulischen Leistungen in einem Jahr, das wieder Corona-bedingt von Phasen mit Distance-Learning geprägt war. Sie wünschten für das kommende Schuljahr einen guten Start. Höchste Aufmerksamkeit gab es bei der Verlosung der Preise. Gezogen wurden die Siegerinnen und Sieger von Glücksengerl Felicitas (11).

Kathrin Schrott von der Welser Format Werk GmbH hatte fünf Schulrucksäcke mit Papierwaren für den Schulstart mitgebracht.

Siemens-OÖ-Chef Günther Schallmeiner überreichte fünf Pocket Book Touch HD3 e-Book Reader. Fünf Sparbücher der Raiffeisenlandesbank mit jeweils 111,11 Euro – und damit ebenfalls lauter Einsern – übergab RLB-Marketingleiter Michael Ehrengruber an die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner.

Ein Mountainbike Genesis Element X 10, gesponsert von Intersport Winninger Linz, brachte Shopleiter Martin Ditzer mit. Energie-AG-Geschäftsführer Johannes Michael Blätterbinder hatte fünf Rucksäcke dabei, gefüllt mit elektronischen Geräten – und als besondere Überraschung von LASK-Spielern handsignierte Fußbälle.

Eurothermen-Generaldirektor Patrick Hochhauser, dessen Lieblingsfach in der Schule einst Mathematik war, übergab die Hauptpreise, drei Gutscheine für Family Weekends mit zwei Übernachtungen im Relaxhotel Paradiso in Bad Schallerbach: „Essen, schlafen und rutschen all inklusive. Ein sehr hochwertiges Paket für die ganze Familie.“

Alle an der Aktion teilnehmenden Schüler durften sich zudem über Eintrittskarten für die Messe „Kuchenmesse, Kreativmesse, Kaffeewelt 2022“ freuen und über Süßigkeiten aus dem Hause Guschlbauer.

VOLKSBLATT-Chefredakteur Roland Korntner dankte den Schülerinnen und Schülern fürs Mitmachen: „Ich freue mich auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr!“ 23 Schüler haben sich bereits dafür beworben, vom zukünftigen Lauter-1er-Plakat zu lachen.