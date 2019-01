Lawinengefahr noch nicht gebannt

LIEZEN/LEOGANG/LINZ – 20 bis 80 Zentimeter Neuschnee binnen 24 Stunden in den Tälern der Alpennordseite hielten am Samstag ganz Österreich fest im Griff und die Einsatzkräfte auf Trab. Die Meteorologen geben zudem noch keinesfalls Entwarnung, auch diese Woche ist für reichlich weißen Nachschub gesorgt.

Vor allem im Westen kam es am Wochenende wegen hoher Lawinengefahr zu Straßensperren, Dörfer waren abgeschnitten, Ortschaften mussten evakuiert werden. Die Winterurlauber mussten sich in Geduld üben. Hauptbelastet waren laut ÖAMTC Verbindungen von Ungarn nach Deutschland. Hängengebliebene Lkw blockierten die Wiener Außenring-Autobahn (A21) und die Innkreisautobahn (A8). Staus gab es aber auch auf der Westautobahn (A1) im Seengebiet und nur schleppend ging es auf der Tauernautobahn (A10) voran. Auf der A10 wurden am Sonntag zwei Autoinsassen von Schnee, der in Höhe Golling vom Überkopfweiser herunterfiel und die Windschutzscheibe eines Pkw eindrückte, verletzt.

Besonders prekär war die Lage in der Obersteiermark, am stärksten betroffen war der Bezirk Liezen. So wurden u. a. die Ennstal Bundesstraße zwischen Trautenfels und Espang gesperrt. In den Wildalpen waren rund 100 Personen eingeschneit. Nicht passierbar sind der Koppenpass zwischen Bad Aussee und Obertraun, das Sölktal und die Pass Gschütt Straße zwischen Salzburg und Oberösterreich.

In der Ortschaft St. Johann am Tauern in der Gemeinde Pölstal mussten wegen der großen Lawinengefahr am Samstag 14 Häuser evakuiert werden.

Suche nach vermissten Tourengehern

„Wir haben kein klares Lagebild, die Lage bleibt absolut dramatisch“, sagte LH-Stv. Michael Schickhofer Sonntagmittag bei einer Besprechung in der Landeswarnzentrale in Graz. Rund 2000 Menschen, Einheimische wie Touristen, waren in mehreren Orten der Obersteiermark weiterhin abgeschnitten.

In Schoppernau sowie in Damüls (V) ist bei Lawinenabgängen jeweils ein Skifahrer ums Leben gekommen, zumindest ein Unglück passierte im freien Gelände.

Bei Hohenberg im Bezirk Lilienfeld (NÖ) wurde Sonntagabend eine Suchaktion nach zwei vermissten Tourengehern (54, 58) abgebrochen, die seit Samstagabend als vermisst gelten. In Abtenau im Tennengau konnte gestern wegen der Witterung nicht nach zwei vermissten Schneeschuhwanderern (23, 28) gesucht werden.

Baum fiel auf Oberleitung: Passagiere saßen fest

Durch einen umgestürzten Baum saßen rund 300 Passagiere des ÖBB-Nightjet vier Stunden in Leogang im Salzburger Pinzgau fest. Der Baum stürzte am Sonntag gegen 5 Uhr Früh auf die Oberleitung, der Zug krachte gegen das Hindernis. Alle Passagiere blieben aber unverletzt. Der Night-Jet wurde dann von einer anderen Lok retour gezogen. Gegen 9 Uhr konnten die Passagiere den Zug im Bahnhof Saalfelden verlassen. Die Strecke Saalfelden – Hochfilzen ist laut einer Aussendung der ÖBB voraussichtlich noch bis Montagnachmittag gesperrt.

200 Einsätze in ganz Oberösterreich

Zu etwa 200 Einsätzen wurden die Florianis in Oberösterreich am Samstag gerufen. 180 Feuerwehren waren mit rund 2200 Kräften im Einsatz. Vor allem mussten umgestürzte Bäume entfernt und nach Verkehrsunfällen aufgeräumt werden. „Die Schneemassen brachten viel Arbeit, aber zum Glück keine gröberen Schäden“, bilanzierte Markus Voglhuber vom Landesfeuerwehrkommando am Samstagabend. So machten nicht die Schneemenge, sondern die Schneeverwehungen den Einsatzkräften der FF Ohlsdorf zu schaffen. Teils mit Muskelkraft, teils mit der Seilwinde wurden Fahrzeuge geborgen. Die FF Steyregg zog einen Wagen, der in den Graben gestürzt war, heraus.

Wegen Schneerillen war auf dem Bahnübergang Weißenbach in Bad Goisern (Bez. Gmunden) ein 55-Jähriger Samstagnachmittag mit seinem Pkw hängengeblieben. Der Lenker und ein Zeuge konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor ein Zug das Fahrzeug erfasste und mehr als 50 Meter weit schob. Der Lokführer und die rund 50 Passagiere blieben zum Glück unverletzt.

Der Schneefall hat auch zu Stromausfällen in OÖ und NÖ geführt. Samstagabend und in der Nacht waren bis zu 5000 Linz-AG-Kunden betroffen, kaum war die Versorgung für einen Großteil wieder gegeben, kam es im Bezirk Freistadt zu Problemen. Die EVN meldete 8000 Kunden, die in NÖ nicht am Netz waren. Manche Schäden wurde erst am Sonntag behoben.