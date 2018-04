Lawog baut in Linz 270 zusätzliche Wohnungen

Für die Lawog war 2017 ein „sehr erfolgreiches Jahr“, bilanziert Vorstandsdirektor Nikolaus Prammer. Insgesamt konnten 123 Mietwohnungen übergeben werden. 281 Wohnungen und 194 Altenheimbetten befinden sich derzeit in Bau. Das Bauvolumen betrug 2017 inklusive Sanierungen 88,83 Millionen Euro. Eines der Leitprojekte 2018 wird die Errichtung des Naturpark Linz Süd sein. „Wir sind sehr stolz auf dieses Projekt“. Vorstandsdirektor Frank Schneider gerät nahezu ins Schwärmen wenn er von dem Projekt spricht. 270 Wohneinheiten werden in Pichling entstehen. „Wir haben alle möglichen Innovationen genutzt und können unseren Bewohnern perfekten Wohnraum bieten“, so Schneider. Dass der Bedarf an Wohnungen groß ist, schildert Aufsichtsratschef Herwig Mahr. „Derzeit gibt es 50.000 Wohnungssuchende. Ohne doppelt Gemeldete bleiben immer noch 22.000 Menschen übrig, die auf Wohnungssuche sind. Vor allem im Zentralraum ist der Bedarf an Wohnungen am größten. Wir achten aber auch darauf, dort wo zum Beispiel ein Unternehmen viele neue Mitarbeiter aufnimmt, Wohnraum zur Verfügung zu stellen“, so Mahr. 212 neue Wohnungen werden heuer an ihre Bewohner übergeben.