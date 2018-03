Lazio drehte Partie spektakulär – 6:2-Sieg gegen Benevento

Lazio Rom, der Europa-League-Viertelfinalgegner von Red Bull Salzburg, hat am Samstag einen 6:2-Sieg gegen Serie-A-Schlusslicht Benevento Calcio gefeiert. Die Römer gerieten im Olympiastadion gegen zehn Gegenspieler in der 51. Minute 1:2 in Rückstand, drehten die Partie aber mit fünf Toren noch. Gäste-Torhüter Christian Puggioni hatte schon in der 9. Minute die Rote Karte gesehen.

Stadtrivale AS Roma kam gegen Bologna nur zu einem 1:1. Vier Tage vor dem Champions-League-Hit gegen den FC Barcelona erzielte der erst nach der Pause eingewechselte Stürmer Edin Dzeko in der 76. Minute den Ausgleich. Inter Mailand gewann gegen Hellas Verona 3:0, Mauro Icardi traf dabei doppelt.