Über sein Leben mit neuen Händen wird der ehemalige Polizist Theo Kelz sprechen, dem am 24. August 1994 eine von Franz Fuchs gelegte Rohrbombe beide Hände wegriss. Ein Jahr nach dem Schicksalsschlag kehrte er mit zwei Prothesen zur Polizei in den Innendienst zurück.

Der ehemalige Sprengstoffexperte der Polizei Theo Kelz (65) ließ sich vom schweren Schicksalsschlag, bei dem er beide Hände verlor, nicht unterkriegen. Ein Jahr danach kehrte er mit zwei Prothesen zur Polizei in den Innendienst zurück. Auch sein Hobby Motorradfahren hat er nie aufgegeben. Vor allem blieb er an seinem Ziel, neue Hände transplantiert zu bekommen, hartnäckig dran.

Nach einem Traum kontaktierte Kelz 50 Transplantationskliniken. Prof. Raimund Margreiter von der Innsbrucker Uniklinik erklärte sich zu dem Eingriff bereit. In einer 17-stündigen OP transplantierte er Kelz am 7. März 2000 zwei neue Hände. „Zwei Tage später bin ich aufgewacht und es war ein unbeschreibliches Gefühl, dass mein Wunsch in Erfüllung gegangen ist“, schildert Kelz dem VOLKSBLATT. Nach rund fünf Monaten konnte er erstmals, bei einem vom Arzt erlaubten Glas Bier Kälte spüren.

„Das war das größte Erlebnis“, sagt Kelz. Nach und nach sind dann die Empfindungen zurückgekehrt. Wenn der Tag passt, sind die neuen Gliedmaßen zu achtzig Prozent funktionsfähig. Nur sehr kaltes Wetter setzt ihnen etwas zu. Dass sich Fuchs bei seiner Festnahme selbst beide Hände weggesprengt hatte, bezeichnet der mittlerweile pensionierte Polizist als „Ironie des Schicksals“. Rachegefühle gegen den Täter hatte er nie empfunden: „Sonst wäre ich nicht so weit gekommen, denn Hass ist ein schlechter Begleiter.“

Als erster Mensch weltweit, dem zwei Hände transplantiert wurden, ist Kelz 2007 ganz alleine mit seiner 400 Kilo schweren BMW R 1100 RS rund um die Welt gefahren. Für die 40.000 Kilometer hat er 88 Tage gebraucht. Im nächsten Jahr steht eine Fahrt in die Mongolei an.

Den Zuhörern des Symposiums will er mitgeben, dass man anderen Mut machen soll, denn an seinem Beispiel sieht man, dass unglaubliche Dinge wie der Traum von neuen Händen wahr werden können.