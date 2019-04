Leben, Tod, Wut und Scham

Von Christian Pichler

Sommerliche Idylle am Teich, als er noch ein Kind war. „Libellen können zaubern, sagt sein Vater, aber es sind so winzige Wunder, dass sie für die Augen des Menschen unsichtbar bleiben.“ Das Begräbnis des Vaters, als der Knabe 15 ist. Er hört „Reden über einen merkwürdigen Fremden, über seine Alkoholexzesse, seinen Charme und sein Scheitern“.

Mit 17, 1981, in den Sommerferien in England. Mick Jagger singt „Emotional Rescue“, nachdem die Verhaftung eines schwarzen Jugendlichen in London zu Straßenschlachten geführt hat. Der Erzähler sagt jetzt „ich“, er sieht im Kino „Jäger des verlorenen Schatzes“. Nach dem Abspann springt ein Mann hoch und wedelt mit Geldscheinen. Es ist Jagger, er brüllt: „Again! Again!“ Der Filmvorführer nimmt das Geld und legt den Film noch einmal ein.

Ferdinand von Schirach führt in seinem Erzählband „Kaffee und Zigaretten“ die Kunst der Verknappung nahe an die Perfektion. Die Texte impressionistischen Gemälden ähnlich, manchmal gerade eine halbe Seite lang, oft mit ungeheuerlichem Tiefgang. Dieser Autor weiß viel, weiß auch, wie grausam Menschen sein können. Gibt nicht vor zu wissen, warum das so ist.

Ferdinand von Schirach, 1964 in München geboren, ist Strafverteidiger, sein erstes Buch „Verbrechen“ (2009) war ein Bestseller. Das — hinterfragenswerte — Drama mit Abstimmung „Terror“ machte ihn sehr bekannt. „Kaffee und Zigaretten“ ist von Schirachs bislang persönlichstes Werk.

Ein Buch als aufregende Gedankenreise

Menschen, denen er im Alltag begegnet, historische Figuren, die ihm wichtig sind. Der unglückliche Heinrich von Kleist, Heisenbergs Unschärferelation. Über Michael Haneke und die Ähnlichkeit von dessen Filmen mit japanischen Haikus.

„Kaffee und Zigaretten“ eine fesselnde Bereicherung, eine aufregende Gedankenreise. Über Hasswellen im Internet und Rufmord. Gegen rechte Parteien, die das Grundrecht in Frage stellen. Von Schirach zitiert Hans Frank, den man „Judenschlächter von Krakau“ nannte. Frank erklärte 1933 auf dem Deutschen Juristentag: „Alles, was dem Volke nützt, ist Recht, alles, was ihm schadet, Unrecht.“ Großvater Baldur von Schirach, der NS-Reichsjugendführer, war verantwortlich für die Deportation der Juden aus Wien. Ferdinand von Schirach schreibt: „Vielleicht bin auch ich aus Wut und Scham über seine Sätze und seine Taten der geworden, der ich bin.“

Die Begegnung mit dem Schriftsteller und Auschwitz-Überlebenden Imre Kertész, der lesbar bewunderte Otto Schily (deutscher Innenminister bis 2005) und dessen Maxime von der „Würde des Angeklagten“. Das Leben ein Hauch, am Anfang der Philosophie das Erkenne-dich-selbst. „Aber das ist nicht möglich“, schreibt von Schirach, „niemand kann sich selbst kennen. Wir wissen vom Tod, und das ist schon alles, das ist unsere Geschichte.“

Ferdinand von Schirach: Kaffee und Zigaretten. Luchterhand Literaturverlag, 192 S., € 20,60

Bei Der Hörverlag ist „Kaffee und Zigaretten“ auch als Hörbuch — gelesen von Schauspieler Lars Eidinger — erschienen: 3 Audio-CDs, Laufzeit ca. 3 Stunden 35 Minuten