15 Skigebiete sind mit Eisenbahn-Kombitickets erreichbar

Die ÖBB erweitern über ihre Reisebürotochter Rail Tours für die aktuelle Wintersaison 2024/25 ihr Angebot bei Wintersport-Komibticktes. Das Auto kann stehengelassen werden. Neu im Programm ist das Skigebiet Filzmoos, insgesamt sind 15 Skigebiete kombinierbar. Die Angebote beinhalten Anreise sowie einen 1-, 3- oder 6-Tage Skipass, wie die Bundesbahnen am Dienstag mitteilten.

Die Abfahrt kann von allen ÖBB-Bahnhöfen in Österreich gebucht, und wo notwendig, mit dem Postbus kombiniert werden. Nachtreisezüge sind vom Angebot allerdings ausgenommen. Für Kinder und Jugendliche gibt es in den meisten Destinationen ermäßigte Preise, eine komplette Übersicht des Angebots steht unter kombitickets.railtours.at bereit. Neben Filzmoos finden sich etwa auch Zell am See/Kaprun, St. Anton am Arlberg oder das Stuhleck unter den Kombiticket-Skigebieten.