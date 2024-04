Ab Herbst: Das neue Flaggschiff bei Mazda heißt CX-80

Der japanische Autohersteller Mazda bringt ab Herbst ab vermutlich etwa 60.000 Euro ein weiteres SUV auf den Markt. Und es wird das Flaggschiff der Marke werden.

Nach dem CX-60 ist der CX-80 das zweite Modell, das auf der großen Plattform mit längs eingebauten Antrieben basiert. Erhältlich ist der Wagen wahlweise als Sechssitzer oder als Siebensitzer.

Elektrifizierte Antriebe

Die beiden elektrifizierten Antriebe des CX-80 – der Plug-in-Hybrid PHEV und der 3,3-Liter Reihensechszylinder-Dieselmotor 254 mit 48-Volt-Bordnetz – bieten Kraft und herausragende Umwelteigenschaften.

Beide Motorisierungen sind an ein Achtstufen-Automatikgetriebe gekoppelt und standardmäßig mit dem Allradsystem i-Activ AWD kombiniert. Es treibt vorwiegend die Hinterräder an und versorgt je nach Fahrsituation und Fahrmodus die Vorderräder variabel mit Drehmoment.

Mazda bietet das SUV fünf Ausstattungslinien an: Exclusive Line, Homura, Takumi, Homura Plus und Takumi Plus. Standardmäßig verfügt der CX-80 über sieben Sitze in drei Sitzreihen.

Die Modelle Homura und Homura Plus sind optional als Sechssitzer mit den zwei einzelnen Captain-Seats in der zweiten Reihe erhältlich. In der Ausstattungslinie Takumi Plus sind die zwei Einzelsitze sogar mit Sitzbelüftung und Mittelkonsole verfügbar.