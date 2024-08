Aktuelle Analyse: Abwärtstrend bei Gebrauchtwagen hält an

Mit einem Durchschnittspreis von 26.732 Euro bleibt der Abwärtstrend bei den Gebrauchtwagenpreisen konstant. Seit Jahresbeginn sind die Kosten für neue Gebrauchte damit um 6,3 Prozent gesunken. Das vermeldet die Onlineplattform AutoScout24.

„Wir beobachten gespannt die weitere Entwicklung bei den Gebrauchtwagenpreisen. Der Sommer ist traditionell eine gute Zeit für den Autokauf, da durch die Feriensaison die Nachfrage etwas nachlässt. Wer auf der Suche ist, kann jetzt in Ruhe gustieren“, so Nikolaus Menches, Country-Manager von AutoScout24 in Österreich.

Die Preise sinken vor allem in den teuren Segmenten. Die angebotenen Sportwagen sind mit 71.482 Euro im Juli um 7,7 Prozent oder knapp 6.000 Euro günstiger auf der Plattform von AutoScout24 zu finden als noch zu Jahresbeginn. Auch für die Oberklasse muss man nun mit 60.635 Euro um rund 4.200 Euro (minus 6,5 Prozent) weniger ausgeben.

Die Preise für die Mittelklasse (23.436 Euro) und Obere Mittelklasse (20.018 Euro) sind zwischen fünf und sechs Prozent gesunken. Im selben Umfang haben sich auch die Kosten für die beliebten Vans und Kleinbusse auf 23.628 Euro reduziert.

Ein Kleinwagen ist im Juli wieder um durchschnittlich 14.760 Euro zu erwerben, das entspricht einem Minus von 5,8 Prozent oder 1.458 Euro weniger im Vergleich zum Jänner 2024. Die Kompaktklasse bewegt sich knapp unter der 20.000-Euro-Marke.

SUV/Geländewagen finden Interessenten im Schnitt um 34.754 Euro und damit um 1.420 Euro preiswerter als noch vor sieben Monaten.

Vor allem gebrauchte Elektroautos sind im Juli erschwinglicher als zu Beginn des Jahres. Rund 8,5 Prozent oder 3.640 Euro zahlen Käufer nun weniger. Im Schnitt werden die E-Autos um 39.007 Euro angeboten. Deutlich günstiger wurden auch Dieselfahrzeuge (minus 6,6 Prozent, 24.557 Euro) und Autos mit Erdgasantrieb (minus 6,5 Prozent, 12.478 Euro).

Benziner haben preislich um 5,7 Prozent nachgegeben und liegen aktuell bei 26.270 Euro. Der Preisvorteil bei Hybrid-Fahrzeugen liegt im Vergleich zu Jahresbeginn bei minus 2.200 Euro (minus 4,6 Prozent, 34.593 Euro).