Alternative Protein-Quellen unter der Lupe

Protein, auch als Eiweiß bezeichnet, ist ein lebensnotwendiger Nährstoff, der wichtige Funktionen im Körper erfüllt. Proteine sind nicht nur für den Auf- und Umbau von Muskeln, Knochen und Sehnen zuständig, sie fungieren auch als Transportproteine für Sauerstoff sowie Fette und unterstützen die Muskelkontraktion.

Mittlerweile werden im Handel immer mehr proteinreiche Ersatzprodukte angeboten. Diätologin Alexandra Feilmayr vom Neuromed Campus am Linzer Kepler Universitätsklinikum (KUK) nahm sie unter die Lupe.

Grundsätzlich ist jedes Protein aus verschiedenen Aminosäuren aufgebaut. Neun davon kann der Körper nicht selbst herstellen, das heißt, sie müssen über die Nahrung aufgenommen werden.

Um den Bedarf optimal zu decken, sollte jede Mahlzeit eine Protein-Quelle enthalten, wobei man sich an dem Tellerprinzip orientieren kann – ein Viertel Eiweißkomponente, ein Viertel Kohlenhydratbeilage und die Hälfte Gemüse bzw. Salat, erläutert die Diätologin.

Die wichtigsten Protein-Lieferanten

Zu den bekanntesten Protein-Lieferanten zählen Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte. Seit einigen Jahren werden allerdings auch immer mehr proteinreiche Ersatzprodukte in den Supermärkten angeboten und als nachhaltig und gesundheitsfördernd beworben.

Neben den natürlichen, gering verarbeiteten pflanzlichen Protein-Quellen, wie Hülsenfrüchten, Tofu, Tempeh und Co., findet man jetzt auch vegane Fleischersatzprodukte wie Veggie-Schnitzel oder Veggie-Wurst, die meist eine lange Zutatenliste aufweisen und hoch verarbeitet sind.

Aufgrund der großen Unterschiede in der Qualität und dem Nährstoffgehalt dieser alternativen Protein-Quellen können diese aus ernährungstherapeutischer Sicht nicht pauschal beurteilt, sondern müssen differenziert betrachtet werden.

Hülsenfrüchte liefern Vitamine und Mineralstoffe

Hülsenfrüchte, wie beispielsweise Linsen, Kichererbsen oder Bohnen, liefern eine beachtliche Menge an Vitaminen und Mineralstoffen. „Die darin enthaltenen Ballaststoffe sorgen für eine lange Sättigung und dienen als ‚Futter‘ für die guten Darmbakterien“, betont Feilmayr.

Durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten – Eintöpfe, Aufstriche, Salate – und vergleichsweise günstigen Preise sind sie eine optimale Alternative zu den „klassischen“ Protein-Lieferanten.

Tofu und Tempeh sind ein hochwertiger Fleischersatz

Tofu, Seidentofu und Tempeh werden in der Regel aus der Sojabohne hergestellt, weisen einen niedrigen Kalorien- und hohen Protein-Gehalt auf und sind dabei nur gering verarbeitet. Tofu und Tempeh sind aufgrund ihrer festen Konsistenz ein hochwertiger pflanzlicher Fleischersatz für jegliche Gerichte.

Durch die Fermentation im Herstellungsprozess zählt Tempeh außerdem zu den probiotischen Lebensmitteln und wirkt sich positiv auf den Darm aus. Seidentofu hingegen hat aufgrund des höheren Wassergehalts eine eher weiche Konsistenz und kann als Joghurt- bzw. Topfenersatz optimal in Cremen und Saucen oder sogar als Eiersatz zu einer Eierspeise verarbeitet werden.

Seitan hat eine fleischähnliche Konsistenz

Eine weitere alternative Protein-Quelle stellt Seitan, auch als Weizeneiweiß bekannt, dar. Dieser wird aus Weizenmehl gewonnen und hat eine sehr fleischähnliche Konsistenz, weshalb er ideal als Ersatz für Fleisch (z.B. als Seitansteak) eingesetzt werden kann.

Egal ob Salami, Faschiertes, Würstel, Leberkäse oder Hühnerfilet – mittlerweile gibt es für die meisten Fleischprodukte auch eine vegane Alternative. In diesen ist zwar die Menge an gesättigten Fettsäuren meist geringer als in den Fleischprodukten, dafür ist die Zutatenliste umso länger und der Salzgehalt umso höher.

Hier lohnt es sich, einen Blick auf die Zutatenliste und Nährwerte (vor allem Fett, Zucker und Salz) zu werfen und die Produkte miteinander zu vergleichen. Bei den veganen Fleischersatzprodukten handelt es sich immer um hoch verarbeitete Lebensmittel, deren Konsum in einer gesunden Ernährung ohnehin eingeschränkt werden soll.

Auf die Menge kommt es an

„Grundsätzlich ist kein Lebensmittel per se schlecht, sondern es kommt immer auf die Menge und Häufigkeit des Verzehrs an. Aus ernährungstherapeutischer Sicht ist es durchaus zu empfehlen, eine Vielzahl an unterschiedlichen Protein-Quellen in die tägliche Ernährung einzubauen“, rät die Diätologin.

Dabei sollten in einer gesunden ausgewogenen Ernährung Hülsenfrüchte und daraus hergestellte Produkte, wie Tofu und Tempeh, regelmäßig als Ersatz für Fleisch und Co. verwendet werden. „Die hoch verarbeiteten Fleischersatzprodukte bringen keinen gesundheitlichen Mehrwert und sollten aufgrund der langen Zutatenliste nur sparsam eingesetzt werden. Aber wie bei allem gilt auch hier – die Dosis macht es aus“, so Feilmayr.