Auto waschen, saugen und auf Wunsch gleichzeitig laden

Seit Anfang 2024 geht Porsche Inter Auto am Standort Wels und mittlerweile auch am Standort Linz-Leonding neue Wege und bietet alles, was zur perfekten Autopflege gehört und noch mehr, wie es in einer Medieninfo heißt.

Wie der Name Clean & Charge schon vorwegnimmt, gibt es für Besitzer von Elektrofahrzeugen ein zusätzliches Komfort-Programm, denn direkt am überdachten Staubsaugerplatz kann gleichzeitig geladen werden.

Damit hat dieser Standort das Potenzial, ein Lieblingsplatz für alle zu werden, die Wert auf ein gepflegtes Auto legen. Vor allem aber könnte es ein beliebter Ladepunkt für Elektrofahrer werden.

„Bei Porsche Inter Auto wollen wir zukunftsorientierte und nachhaltige Innovationen entwickeln, die den Bedürfnissen aller Autofahrer gerecht werden. Das Angebot von Clean & Charge ist wegweisend für die moderne Autopflege und richtet sich an alle, die Wert auf ein gepflegtes Auto legen“, sagt PIA Österreich Geschäftsführer Harald Feilhauer.

Stolz ist er auf die Nachhaltigkeit der Anlage. Die Waschanlage ist mit dem C BIO ZERTIFIKAT ausgezeichnet und benötigt pro Waschgang nur 16 Liter Frischwasser – der Rest ist wiederaufbereitet. Dieses Zertifikat erhalten nur Anlagen, bei denen die Aufbereitung des Waschwassers vollbiologisch und ressourcenschonend erfolgt.

Von den insgesamt acht Saugplätzen sind aktuell vier mit DC-Schnellladesäulen ausgestattet, die pro Platz eine Ladeleistung von bis zu 200 kW erreichen. Bei Einzelbelegung des Ladepunkts stehen sogar bis zu 400 kW Ladeleistung bereit.

Mittel- und langfristig können alle acht Saugplätze mit einem vollwertigen Ladepunkt nachgerüstet werden. Die Ladepunkte sind 24/7 zugänglich und offen für alle Bezahlkarten sowie auch für den jeweils favorisierten Ladeanbieter. Wird mit der Kreditkarte bezahlt, beläuft sich der Preis pro geladener kWh auf 0,61 Cent.