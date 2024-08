Brau Union liefert in Linz Bier nun mit Erdgas-Lkw aus

Zipfer, Gösser, Wieselburger, Linzer Bier und Heineken - Ab sofort werden 25 mit Biogas betriebene CNG-Lkw für die Bierauslieferung in Linz und Umgebung eingesetzt

Mit der Umstellung auf CNG-Lkw für die Bierauslieferung setzt das Unternehmen komprimiertes Erdgas ein, das aus Biogas besteht. Seit Mitte 2022 sind bereits vier CNG-Lkw in der Linzer Innenstadt und im Umland im Einsatz, wie die Heineken-Tochter mitteilt.

Nun wurden 25 Lkw in Linz und drei weitere an anderen Logistikstandorten der Brau Union Österreich auf Biogasbetrieb umgestellt. Die Vorteile des Einsatzes von Biogas sind geringere CO2-, Schadstoff- und Feinstaubemissionen im Vergleich zu Dieselfahrzeugen, was vor allem im städtischen Bereich wichtig ist.

In Zusammenarbeit mit der Linz AG wurde am Standort Heizhausstraße eine eigene Gastankstelle für die LKWs errichtet. Das Biogas für diese Tankstelle wird von OMV Gas geliefert, inklusive der erforderlichen Biomethan-Zertifikate.

„Ziel der Brau Union Österreich ist es, die Emissionen in der eigenen Logistik zu reduzieren. Dies ist nur durch die gute Zusammenarbeit mit langjährigen Geschäftspartnern wie Scania Haid, Linz AG und OMV Gas möglich“, sagt Harald Raidl, Supply Chain Director der Brau Union Österreich.

„Mit der Anschaffung der Scania CNG-Lkw hat unser Kunde einen Schritt auf dem Weg zur Reduzierung seiner logistikbedingten Emissionen gemacht. Wir wünschen ihm nun viel Erfolg auf seinem Weg der Nachhaltigkeit und vor allem mit den neuen Fahrzeugen“, so Michael Rebhandl, Regionaldirektor Oberösterreich und Niederösterreich West bei Scania.

Weitere Schritte zur Reduktion der CO₂-Emissionen in der Logistik sind ebenfalls in der konkreten Planung. Mit dem Austausch von 24 Lkw werden im Jahr 2025 30 Lkw elektrisch sein, das sind sieben Prozent der Brau Union Österreich Flotte von 394 Lastkraftwagen.

Ebenfalls im Jahr 2025 soll als Pilotprojekt ein Wasserstoff-Lkw für Langstrecken eingesetzt werden.

Damit wolle die Brau Union laut Raidl ein Zeichen setzen, wie das Unternehmen verantwortungsvoll und bewusst mit den Herausforderungen der aktuellen Zeit umgehe.