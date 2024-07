Citroën: ChatGPT ab Ende Juli an Bord mehrerer Modelle

Mit 31. Juli integriert Citroën die ChatGPT Navigationshilfe als Teil des Connect PLUS Pakets - Funktion ist für die Pkw-Modelle C4, C4 X, C5 X, Berlingo und SpaceTourer sowie für die Nutzfahrzeuge Berlingo Kastenwagen und Jumpy verfügbar

Citroën führt die generative künstliche Intelligenz ChatGPT im C4, C4 X, C5 X, Berlingo, SpaceTourer, Berlingo Kastenwagen und Jumpy ein. ChatGPT wurde von OpenAI entwickelt und ist in das Infotainmentsystem von Citroën integriert, welche das Sprach- und Audioerkennungssystem von SoundHound nutzt.

Als Sprachmodell mit künstlicher Intelligenz wurde es entwickelt, um Antworten zu generieren, die auf Deep Learning (zu Deutsch: tiefgehendes Lernen) beruhen und einen Schritt näher zu einem intelligenten, interaktiven Erlebnis im Fahrzeug führen, das den Alltag erleichtert.

Für Citroën-Kunden, die nach dem 3. Juli 2023 ein Fahrzeug bestellt haben, ist ChatGPT jetzt im Connect PLUS Paket enthalten. Das Abonnement ist für einen Zeitraum von zwölf Monaten im Fahrzeugpreis enthalten. Danach besteht die Möglichkeit, das Abonnement für 9,90 Euro pro Monat zu verlängern.

Wenn die zwölfmonatige kostenlose Testphase noch aktiv ist, wird ChatGPT ohne zusätzliche Kosten für den Rest der Testphase zum Paket hinzugefügt. Falls die Testphase des Connect PLUS Pakets abgelaufen ist, steht ChatGPT zur Verfügung, wenn der Kunde sein Connect PLUS Abonnement verlängert.

Für Kunden, die ihr Fahrzeug vor dem 3. Juli 2023 bestellt haben, ist ChatGPT als On-Demand-Funktion für 1,50 Euro je Monat oder 15 Euro pro Jahr über den Vertrag für Connected Navigation erhältlich.

Doch was sind laut Citroën die Vorteile dieser Software? Einerseits verbessert diese Funktion die bereits in den Modellen der Marke vorhandene Spracherkennung, indem sie sie noch stärker an die natürliche Sprache annähert und sie präziser und reaktionsschneller macht.

Andererseits wird die Spracherkennung durch die künstliche Intelligenz erweitert und in einen Reisebegleiter verwandelt, der in der Lage ist, komplexe Fragen zu verstehen und zu beantworten.

Die Software kann auch Ratschläge zu vielen verschiedenen Themen geben. Von historischen Informationen oder Tipps, was man in einer Stadt unternehmen kann, bis hin zu Rezepten und vielem mehr.

Tests, die im Mai 2024 durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass das neue System die Zahl der Missverständnisse, die manchmal zu der Antwort „Ich habe Ihre Frage nicht verstanden“ führen, um fast 68 Prozent reduziert.

Die gleichen Tests haben ergeben, dass das Niveau der Verständlichkeit und Interaktivität von ChatGPT die Nutzung der Spracherkennung um rund 70 Prozent erhöht hat.