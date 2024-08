Das hat Biss: Street Food Festival in Kirchdorf und Bad Ischl

Das EUROPEAN STREET FOOD FESTIVAL ist bereits seit Mitte November 2015 in Österreich unterwegs und durfte in diesem Zeitraum bereits geschätzte 3 Millionen begeisterte Gäste begrüßen! Es gibt europaweit kein vergleichbares Tour-Projekt.

Die Vielzahl und Auswahl an verschiedenen Gerichten und auch die Qualität der direkt vor Ort frisch zubereiteten Speisen ist einzigartig.

Hinter dem Konzept steht der Showproduzent und Catering Profi Jochen Auer und sein Team der Stage Culinarium Catering GmbH. Stage Culinarium catert seit fast 25 Jahren die Creme de la Creme der internationalen Showbranche.

Wer jetzt neugierig geworden ist und Gusto bekommen hat, dem bieten sich zeitnah zwei Chancen in Oberösterreich.

Das EUROPEAN STREET FOOD FESTIVAL heuer noch viermal in Oberösterreich. 17. und 18. August macht es in Kirchdorf/Krems (Innenstadt) Station, am Wochenende darauf (24. und 25. August) dann in Bad Ischl (Kurpark).

Am 78. und 8. September kommt dann Braunau (Oberer Stadtplatz) in diesen kulinarischen Genuss, ehe am 19. und 20. Oktober Linz (Tabakfabrik) an der Reihe ist.

Getreu dem Motto „Genuss aus aller Welt” gibt es auf all diesen Stationen Kulinarisches von A wie American Burger bis Z wie Zuckermais. Mahlzeit! An Samstag von 11 bis 22 Uhr, an Sonntagen von 11 bis 20 Uhr – bei freiem Eintritt.