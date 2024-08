Der Hyundai Santa Fe ist in Österreich eingetroffen

Unter dem Konzept „Open for More“ will der neue Santa Fe laut Hyundai FE den Alltag erweitern, indem er Stadt und Natur, Interieur und Exterieur miteinander verbindet

In 22 Jahren hat Hyundai allein in Europa mehr als 450.000 Santa Fe verkauft. Nun ist die fünfte Generation als Hybrid und Plug-in in drei Ausstattungsvarianten ab sofort in Österreich bestellbar. Preislich geht es bei 53.990 Euro los.

Die fünfte Generation des Santa Fe ist laut dem südkoreanischen Hersteller vollgepackt mit erstklassigen Komfort- und Sicherheitsmerkmalen, von denen einige für eine Weltneuheit sorgen, andere setzen einen neuen Standard in seinem Segment.

Lesen Sie auch

Der Santa Fe ist in zwei Motorisierungen erhältlich. Die Variante als 1.6 T-GDi Hybrid (HEV) verfügt über eine maximale Systemleistung von 215 PS und 367 Newtonmeter Drehmoment. Mit diesem Antrieb beschleunigt das SUV in 9,6 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h.

Das Modell mit 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid (PHEV) bietet eine maximale Systemleistung von 253 PS und das gleiche Drehmoment wie die Hybridvariante, beschleunigt in 9,3 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht ebenfalls eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h.

Hyundai hat kürzlich auch ein rein elektrisch betriebenes A-Segment-Elektrofahrzeug vorgestellt. Dieses hört auf den Namen Inster und soll bis zu 355 Kilometer weit mit vollem Akku kommen.