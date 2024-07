E-Automarke Polestar baut Präsenz in Oberösterreich aus

Die schwedische Elektroautomarke Polestar baut ihre Präsenz weiter aus und eröffnet weitere Standorte in Österreich. Neben einem Polestar Space in Linz starten Test Drive Hubs in Krems, Wels und Bregenz.

Nach der Eröffnung des ersten Polestar Space in der Wiener Innenstadt im Spätsommer 2021 folgte Anfang 2024 der zweite Standort in Graz. Der nun dritte Polestar Space ist seit Kurzem in Linz in der Regensburger Straße 1 zu finden und bietet Interessierten die Möglichkeit, Polestar – das bekannteste Modell der Marke ist der Polestar 2 – kennenzulernen und Probefahrten zu absolvieren.

„2024 ist für Polestar ein Jahr des Wachstums. Wir bringen gleich zwei neue Fahrzeuge auf den Markt und vergrößern unseren Fußabdruck in Österreich deutlich. Diese Entwicklung ermöglicht uns, mehr Kundinnen und Kunden Polestar vor Ort erleben zu lassen und auf individuelle Fragen einzugehen“, so Geschäftsführer Thomas Hörmann.

Damit unterstreicht Polestar laut Hörmann auch das Bekenntnis zum österreichischen Markt. Bisher konnten Interessierte in Oberösterreich Polestar bei temporären Aktivierungen kennenlernen – nun entwickelt die Marke ihr permanentes Setup sukzessive weiter.

Ergänzend dazu eröffnet Polestar auch neue Test Drive Hubs. Vor kurzem hat ein solcher gemeinsam mit Denzel-Unterberger in Innsbruck seine Aktivitäten aufgenommen – diese umfassen ebenfalls Beratung und Probefahrten sowie Fahrzeugübergaben, Service- und Reparaturarbeiten. Jetzt folgten drei zusätzliche Standorte: Seit 11. Juli in Krems bei Volvo Teuschl und seit 18. Juli sowohl in Wels bei Volvo Scheinecker als auch in Bregenz bei Volvo Niederhofer.

„Wir bauen hier wie schon in Sachen Service auf dem hervorragenden Volvo-Netzwerk auf und sind stolz auf das Engagement und die Unterstützung unserer engagierten Partnerbetriebe. Das Interesse an unserer Modellpalette ist groß und umso wichtiger ist es, ein breites und professionelles Probefahrtangebot zu bieten“, so Hörmann.

Zusätzlich zu den Polestar-Standorten geht die schwedische Marke auch wieder auf Roadshow durch die Bundesländer und schickt erstmals die neuen Modelle Polestar 3 und Polestar 4 in der zweiten Augusthälfte auf Reisen.

Polestar hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden, und vertreibt seine Fahrzeuge online in 27 Märkten in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.