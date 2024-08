Erntedank auch beim täglichen Einkauf um Ausdruck bringen

Landauf, landab, feiern wir in diesen Wochen das Erntedankfest. Großartige Erntekronen, wahre Kunstwerke, werden gebunden und bei den Erntedankprozessionen mitgetragen und schmücken dann unsere Kirchen in dieser Zeit.

Natürlich gilt dabei der erste Dank dem Schöpfergott – dem Geber aller Gaben, gut so, dass wir an ihn – auch in Zeiten wie diesen – denken.

Ganz sicher wird aber der liebe Gott nichts dagegen haben, wenn wir beim Erntedankfest auch an jene denken, die uns täglich den Tisch bereiten – an unsere Bauern.

Einmal im Jahr, beim Erntedankfest, den Bauern Dank zu sagen, ist aber zu wenig – dieses DANKE müssen wir vor allem beim täglichen Einkauf um Ausdruck bringen.

Auch wenn der Griff zum „Billigstprodukt“ im Lebensmittelregal noch so verlockend ist, wir müssen widerstehen! Hochwertige Lebensmittel, qualitätsvollen Tierschutz, gepflegte Landschaft, kleinstrukturierte bäuerliche Familienbetriebe, all das wird es in Zukunft nur geben, wenn wir beim Einkauf dorthin greifen, wo die bäuerlichen Qualitätsprodukte sind – auch wenn sie teurer sind! Qualität hat ihren Preis!

Wer will, dass es auch übermorgen bäuerliche Familienbetriebe – unter ihnen immer mehr „Biobauern“ – gibt, muss zu ihnen halten, nicht nur beim Danken und Feiern beim Erntedankfest, sondern jeden Tag beim Einkauf.

Ja, täglich stimmen wir mit unserem Konsumverhalten darüber ab, ob es unsere kleinstrukturierte bäuerliche Landwirtschaft längerfristig gibt, oder nicht.

Natürlich leisten auch Wirtschaft, Arbeitnehmer, die Wissenschaft und alle Forscher, und auch jene, die in den Dienstleistungen, wie in der Pflege und in den Krankenhäusern beschäftigt sind, großartige Arbeit – Erntedank ist auch ihr Fest!

Auch für sie gilt – das ganze Jahr DANKE sagen für diese großartigen Leistungen, egal ob es die Errungenschaften der Wissenschaft und Forschung sind, die unser Land, auf Zukunftskurs halten, oder ob es die Sorge um Gesundheit und Pflege ist – für so viele Menschen in unserem Land kann das Qualität bedeuten.

Die Worte „danken“ und denken“ haben die selbe Sprachwurzel. Ja, nicht nur am Erntedankfest, das ganz Jahr über, sollten wir an all jene denken, die Großartiges leisten und ihnen danken!

Von Josef Pühringer, Landeshauptmann a.D.