Es fliegt, es fliegt auf der Obstwiese

Vielfältiges Leben in den oberen Stockwerken der Bäume

Intakte Obstwiesen sind Habitate für mehr als 5.000 unterschiedliche Tierarten und ein viel bevölkertes Landschaftselement, letztlich zum Wohle des Menschen.

Die Vogelwelt nimmt die selten gewordenen Obstwiesen dankbar an, das besondere Ökosystem bietet stark gefährdeten Vogelarten Lebensraum. Auch Baumhöhlenbrüter wie der Steinkauz finden in intakten Obstwiesenbeständen mit Totholz ideale Brutbedingungen vor.

Die Wacholderdrossel ist ein gern gesehener Wintergast, sie liebt Fallobst und Beeren, im Sommer hat sie auch Würmer auf dem Speiseplan.

Kohlmeisen brüten zweimal im Jahr

Nistkästen unterstützen gesellige Spatzen, die gerne in Kolonien leben, und die Kohlmeise mit ihrem Nachwuchs. Kohlmeisen brüten bei guten Gelegenheiten meist zweimal im Jahr, sie ernähren sich im Sommer von Insekten, im Winter von Samen, Körnern und Fallobst. Nicht wegzudenken sind Amseln, Garten- und Hausrotschwanz.

Hummeln, die zu den Wildbienen gehören und gerne in Mäusenestern nisten, beginnen ihre Bestäuberarbeit bereits ab 6° C. Neben Honigbienen schätzen zahlreiche der über 700 Wildbienenarten den Lebensraum und leisten einen Löwenanteil an der Befruchtung der Obstbaumblüten. Auch Schwebfliegen, Wespen, Hornissen, Tag- und Nachtfalter besuchen Obstwiesenbäume.

Strauchgruppen, Totholzhecken und Baumhöhlen sind überlebenswichtig für Käferlarven wie die des seltenen Juchtenkäfers. Raupen von Schmetterlingen sind auf dem Speiseplan von Vögeln zu finden. Marienkäferlarven, Flor- und Schwebfliegen sorgen für eine Eindämmung von zu vielen Blattläusen. Schmetterlinge wie Großer Fuchs, Schachbrettfalter und Admiral lieben das Kleinklima in der Streuobstwiese ebenfalls.

Aber auch die nachtaktiven Eulenfalter & Co. sind hier zu finden. Das Biotop Obstwiese bietet allen Entwicklungsstadien von der Eiablage über die Raupen, die Puppen und den geschlüpften Schmetterlingen Lebensraum und Heimat.

Auch die lautlos jagenden Fledermäuse sind Bewohner der oberen Stockwerke der Obstbäume. Unter der Borke der Bäume leben zahlreiche Insekten, die als Futtertiere zur Verfügung stehen. Eichhörnchen und Siebenschläfer fühlen sich ebenfalls wohl.

Anm.: Der Artikel entstand im Rahmen einer Serie in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Attersee-Traunsee.