Event-Tipp: Fasching in Oberneukirchen

Am Faschingssonntag (11. Februar) lädt das Eltern-Kind-Zentrum Wichtelhaus zum Kinderfasching herzlich ein. Alle kleinen und großen „Faschingsnarren“ treffen sich um 14 Uhr am Markplatz zum gemeinsamen Umzug durch den Ort.

Angeführt wird dieser von den Musikerinnen und Musikern der Blasmusikkapelle Oberneukirchen. Höhepunkt des Nachmittages wird der Auftritt von Zauberer Freddy sein, der die großen und kleinen Leute zum Staunen und vor allem zum Lachen bringen wird.

Auch eine Kinderdisco mit lustigen Spielen und Tänzen darf nicht fehlen. Am Rosenmontag gibt es schwungvolle Schallplatten-Musik bei „Vici — Zur (un)freundlichen Wirtin“ am Marktplatz 19. Mit einem „BEER PONG TURNIER“ startet das Programm am Faschingsdienstag im Gemeindesaal.

Gastgeber ist die Landjugend Oberneukirchen. Voranmeldung: Tel. 0699/18267525. Um 18 Uhr geht es zum Karneval in Oberneu. Es spielt die Band „Vierstern“ aus Bad Leonfelden und Oberneukirchen.