Event-Tipp: Jazz im OKH Vöcklabruck in internationaler Besetzung

Das OKH lädt am 8. Februar zu einer neuen Ausgabe der „thursdays4jazz“-Konzerte ein. Dieses Mal ist das „Cruz Tiberio Stadtfeld Trio“ eingeladen und sorgt für Jazzclub-Stimmung mit internationalen Einflüssen.

Das „Cruz Tiberio Stadtfeld Trio“ vereint drei herausragende Musiker aus den verschiedensten Ecken der Welt.

Joander Cruz nimmt am Saxophon moderne Elemente aus Brasilien mit, Ben Tiberio am Bass kommt aus New York und Max Stadtfeld am Schlagzeug ist in der europäischen Jazzszene beheimatet.

Heraus kommt ein spannender Mix aus all diesen Universen – und zwar auf höchstem Niveau. Denn die drei Musiker haben sich in ihrer Heimat und darüber hinaus bereits einen Namen gemacht und gelten als große Nummer in der internationalen Jazzszene.

Das Publikum erwartet also ein Abend mit verschiedensten Jazzelementen, darunter lateinamerikanische Klänge und grooviger New Yorker Charme.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr (Einlass ist um 19 Uhr). Vorverkaufstickets: 15 Euro (Abendkasse: 17 Euro bzw. 7,50 Euro als Jugendticket). Weiterführende Infos: www.okh.or.at