Event-Tipp: Lesebühne am 8. Februar im Kultur Hof: Die gute, alte Zeit!

„Die gute, alte Zeit – wo ist sie nur hin? — Das Mesozoikum“ lautet das Thema der Lesebühne am 8. Februar um 19.30 Uhr im Kultur HOF (Ludlgasse 16, Linz). Eintritt frei! Der Austritt kostet 2 Euro (= 1 Los für die Tombola des Grauens).

In der Mitte unseres Lebens angekommen, frierend in der rush hour des modernen Daseins – wer sehnt sich nicht nach tropischer Wärme und spannenden Tier-Safaris? Das Mesozoikum — Damals gab es noch Dinosaurier in allen Farben und Formen!

Lesen Sie auch

Im Erdmittelalter war einfach alles besser: Keine Nachforderungen des Energieanbieters, kein Hundekot in der Geox-Sohle, kein Graupelregen, (wahrscheinlich) kein Nah-Ost-Konflikt, keine geborstenen Handy-Displays … Kommt mit in die Vergangenheit! Bundespräsidentin Meindl liest aus ihrem geologischen Heimatroman, Professor Buttinger reimt auf Kreide, Jura & Trias, Chefingenieur Monet präsentiert lecker Rezepte für Dino.

Zu Gast ist Martin Fritz, eine der erfreulichsten Erscheinungen des heimischen Literaturbetriebs, ein Leistungsträger obendrein: Autor, Poetry Slammer, Literaturwissenschaftler, Mitglied der Innsbrucker Schwesternlesebühne FHK5K und Host der fantastischen Reihe „Postmodern Talking“.