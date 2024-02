Event-Tipp: „Manege frei für Leonding“ — Faschingsdienstag am Stadtplatz

Auch heuer wird am Höhepunkt des Faschings der Stadtplatz Leonding wieder zur Narrenhochburg! Bereits ab 13.30 Uhr startet das Kinderschminken im Rathausfoyer, ab 14.30 Uhr geht’s dann los, wenn die Faschingsgilde „EI-LI-SCHO“ alle in den Bann des närrischen Treibens zieht.

Ein unterhaltsames Programm für Groß und Klein in Kooperation mit der Faschingsgilde „EI-LI-SCHO“, den ortsansässigen Betrieben und den Banken am Stadtplatz sorgt für ausgelassene Stimmung. Also nichts wie rein ins Kostüm und ab zum Faschingstreiben. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Atrium statt.

Programm: Einmarsch und Auftritt der Faschingsgilde „EI-LI-SCHO“, Kinderschminken im Rathausfoyer (13.30 bis 15 Uhr), Unterhaltungsmusik mit „MAX & MORITZ“, Speis & Trank sowie Gratis-Krapfen für Maskierte (solange der Vorrat reicht).