Event-Tipp: Opernball Warm-up in Eferding

Die neugegründete BPW-Frauengruppe Eferding-Donautal hat sich etwas ganz Besonderes zum Netzwerken in Eferding einfallen lassen: Am 8. Februar (ab 18.30 Uhr) wird im Café Vogl am Eferdinger Stadtplatz stilgerecht für die Opernballübertragung vorgeglüht.

Ganz entspannt bei einem Glaserl Sekt trifft sich frau nach der Arbeit und genießt herrliche Krapfen bei einer Krapfenverkostung nach einem kurzweiligen Fachvortag vom Vogl-Geschäftsführer Andreas Dinböck im Kaminzimmer.

Dazu gibt es Prosecco, Würstel, Lachsschlemmer-Weckerl, Dips und was die Speisekarte so Edles alles hergibt. Natürlich darf sich jede Teilnehmerin in eine passende Ballbekleidung werfen.

Aber keine Angst, in Eferding muss es kein langes Ballkleid sein. Ein festlicher Aufputz mit den passenden Accessoires, der bequem ist, tut’s auch. So gestärkt und beschwingt, geht’s rechtzeitig nach Hause zur Fernsehübertragung.

Infos und Anmeldung unter www.bpw.at/event/bpw-eferding-donautal-februar-2024