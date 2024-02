Event-Tipp: Stefano Bernardin spielt „HAMLET – One Man Show“

Jeder kennt ihn, Shakespeares Prinzen mit dem Totenkopf in der Hand. Jeder kennt seine Worte „Sein oder nicht sein”. Aber wer ist Hamlet wirklich? Was will er? Und wer hindert ihn daran?

Hamlet und all seine Gegenspieler werden hier von nur einem Schauspieler verkörpert. Am 8. Februar live zu sehen im FORUM Neuhofen an der Krems (ab 19.30 Uhr). Stefano Bernardin bringt die umjubelte Produktion „Hamlet – One-Man-Show“ nach Neuhofen.

Ein Schauspieler spielt alle Rollen? Oder ein Hamlet, der alles spielt? Das ist hier die Frage. Hubsi Kramar und Stefano Bernardin haben das Stück „Hamlet“ konzentriert und zu einer One-Man-Show gemacht, ohne Shakespeare zu verraten.

Das 400 Jahre alte Werk hat an seiner Aktualität nichts verloren. „Es ist was faul im Staate Dänemark …“ und Dänemark ist überall. Das Stück dauert 88 Minuten ohne Pause.