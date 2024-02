Event-Tipp: Trachtenparty in St. Marien geht in die zweite Runde

Am Faschingssamstag (10. Februar) geht das „Samareiner Wildern“ im Gasthaus „Zur Sonne“ in Weichstetten in die zweite Runde.

Neben der musikalischen Umrahmung durch die Tanzband „Phlox“ sorgen die passende Dekoration, Einlagen und eine Tombola für einen gelungenen Abend. Der Veranstalter, die OÖVP St. Marien, freut sich auf zahlreiche Gäste, als Dresscode wird Tracht empfohlen.

Die Vorverkaufskarten sind bei den Mitgliedern der OÖVP St. Marien sowie bei den Bankstellen der Raiffeisen St. Marien erhältlich (VVK 10 Euro, Abendkasse: 12 Euro, Jugend: 6 Euro).

„Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr möchten wir auch heuer die gute Gemeinschaft und das gesellige Zusammenleben in St. Marien zelebrieren.“, so Obmann Thomas Schachner.