Event-Tipp: Welser Fußgängerzone wird am Faschingsdienstag zur Faschingsmeile

Die Welser Innenstadt wird am Faschingsdienstag erneut zur Bühne für ein buntes Faschingstreiben. Unter dem Motto „Walla Walla“ erwartet Besucherinnen und Besucher jeden Alters g’schmackige Krapfen und ein Rund-um-Programm für die ganze Familie.

Von kunterbuntem Kinderprogramm am Kaiser-Josef-Platz über musikalische Live-Acts, Tanz- und Jonglage-Vorführungen am Bawag-Platz bis hin zur Kinder-Eisdisco am Stadtplatz wird nichts ausgelassen.

Lesen Sie auch

Auch für die Shoppinglustigen gibt’s am Glücksrad jede Menge Preise zu gewinnen, bevor die Gastronomie am Abend zu vielen Faschingspartys in ihren Lokalen einladen. Bereits ab 13 Uhr sorgt die Band „Fetzi Trio“ auf der Bühne am Bawag-Platz für Live-Musik.

Um 13.13 Uhr startet die Faschingsfeier dann offiziell mit der Eröffnung durch den Welser Schelmenrat. Es folgen weitere Programmhighlights um 14.14 Uhr (Jonglage mit Jonglina), 15.15 Uhr (Welser Faschingslied, gesungen von Gunter Köberl, Auftritte Schelmengarde & Gastgarde) und 16.16 Uhr (Begrüßung durch Bgm. Andreas Rabl).