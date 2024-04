Ford: Sonderedition California zum 60er des legendären Mustang

Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums bringt Ford eine besondere Variante des legendären Mustang in die Schauräume.

Der Mustang GT California Special tritt in die Fußstapfen eines Editionsmodells, das 1968 mit seinem speziellen Design perfekt zum amerikanischen Westcoast-Lifestyle passte.

Sechsgangschaltung oder Zehngangautomatik

Ford bietet die Neuauflage als Convertible jeweils mit dem fünf Liter großen V8-Motor sowie mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder Zehngang-Automatik an. Sie steht in acht Karosseriefarben inklusive Iconic Silver und Vapour Blue zur Wahl, zeichnet sich aber unverwechselbar durch einen in Rave Blue abgesetzten Lufteinlass vorne sowie schwarze Einfassungen für die Hauptscheinwerfer aus.

Das Erscheinungsbild prägen darüber hinaus seitliche Streifen, die sich aus Medium Light Rave Blue sowie hoch- und mattglänzendem Schwarz zusammensetzen. Sie tragen einen „GT/CS“-Schriftzug. Er bleibt bei schwachem Licht nahezu unsichtbar, tritt bei hellem Sonnenschein dafür umso prägnanter in den Vordergrund.

Die 19-Zoll großen Leichtmetallräder erhalten polierte Oberflächen mit Details in Rave Blue. Spezielle „GT/CS“-Embleme für den Kühlergrill und in gleicher Farbe ausgeführte GT-Logos für die Einstiegsleisten runden das Erscheinungsbild ab.

Darüber hinaus fährt die Fünfliter-Motorisierung auf Wunsch mit einem GT-Styling Package vor: und zwar sowohl als Fastback als auch als Convertible. Das Styling-Paket rückt eine dunkle Optik in den Mittelpunkt – von den in Ebony Black lackierten Leichtmetallrädern über ein schwarzes Dach und ebenso gefärbte Außenspiegelkappen bis hin zu schwarzen Pony-Emblemen an der Front- und Heckpartie.