Grenadier-Prototypen verweisen auf künftige Geländewagen von Ineos

Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit des Ineos Grenadier wird beim diesjährigen Goodwood Festival of Speed mit der Premiere mehrerer Grenadier-Prototypen unter Beweis gestellt

Ineos Automotive gab beim Goodwood Festival of Speed einen Einblick in mögliche zukünftige Grenadier-Varianten. Mehrere Prototypen unterstrichen dabei die Vielseitigkeit des robusten Geländewagens in Rahmenbauweise.

Neben einem wuchtigen Grenadier Quartermaster und einem ebenso beeindruckenden Station Wagon mit Portalachsen, waren auch ein Quartermaster Pick-up mit kurzer Ladefläche, ein Station Wagon mit V8-Motor, ein achtsitziger Safari-Umbau sowie der erste von der FIA zugelassene, für Rallyezwecke modifizierte Grenadier zu sehen, so die Automarke via Medieninfo.

So wurde beispielsweise der Quartermaster Pick-up mit kurzer Ladefläche (Spitzname „Shortermaster“) von den Ingenieuren im Werk Hambach in Frankreich entwickelt. Dieser Pick-up mit Doppelkabine basiert auf einem regulären Grenadier Station Wagon, weist aber einen Radstand von 2.922 Millimetern auf – ganze 305 Millimeter kürzer als der Quartermaster.

Der erste FIA-konforme Grenadier von Buzz Special Vehicles war in der Goodwood Off-Road Arena zu sehen. Der für die Teilnahme an der Rallye-Raid-Weltmeisterschaft 2025 umfassend modifizierte Grenadier beeindruckt mit einer leistungsgesteigerten Version des regulären BMW 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Benzinmotors mit 260 Kilowatt und 550 Newtonmeter (50 Kilowatt und hundert Newtonmeter mehr als der Serienmotor).

Hinzu kommen eine Sportauspuffanlage, ein Rennfahrwerk der Firma R53 Engineering aus Warwick (England), stärkere Bremsen und eigens entwickelte Leichtmetallräder.

Der Grenadier hat übrigens einen starken Österreichbezug. Ineos entwickelte das Fahrzeug zusammen mit Magna Steyr in Graz. Produziert wird der Wagen in der im französischen Département Moselle gelegenen Automobilfabrik Smartville Hambach.