Vegetarisch ist ein Trend beim Grillen: Tipps vom Profi

Frisch retour von der Grill-WM in Stuttgart (Deutschland) hat Semir Mulalic von der Weber Grill Academy in Marchtrenk auch für die Leser des VOLKSBLATTS Tipps parat. Mulalic und seine acht Mitstreiter dürfen sich zudem freuen; sie errangen bei der WM, an der 109 Teams aus mehr als 20 Ländern teilnahmen, den dritten Platz, kehrten also mit der Bronzemedaille heim.

„Es war ein langes und intensives Wochenende und ich denke schon, dass ich in zwei Jahren bei der nächsten WM wieder an den Start gehen will“, so Mulalic, der hauptberuflich in Marchtrenk Grillkurse gibt.

Im Trend ist übrigens laut dem gelernten Koch das vegetarische Grillen. „Ich lege dabei Wert auf Saisonalität. Wenn ich bei mir in den Garten schaue, schauen die Zucchini wunderbar aus. Die, frisch gegrillt und mit Schafkäse überbacken und dazu Basilikum, ist das ein Highlight“, so Mulalic.

Der Profi weist aber auch auf einen Hauptfehler beim Grillen von Melanzani, Zucchini, Grillkäse und Schwammerln hin. „Man darf das Gemüse nicht zu klein und zu dünn schneiden“, so Mulalic. Mit Marinaden solle man zudem erst nach dem Grillen arbeiten. „Dann ist auch noch die Frische dabei.“ Und wichtig sei zudem, dass man hochwertige Öle verwendet.

Natürlich sei auch das Timing essenziell und „ja nicht den Griller auf einmal vollmachen“, sagt Mulalic. „Lieber auf zwei Mal grillen, sich hinsetzen, genießen und mit den Freunden und der Familie plaudern. So macht Grillen am meisten Spaß.“

Von Oliver Koch