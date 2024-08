Hitzefalle Auto! Diese Gefahr im Sommer nicht unterschätzen!

In den letzten Wochen schockierten Vorfälle, bei denen Hunde im Auto qualvoll verendeten. Eigentlich sollte die Gefahr der Hitzefalle im Auto im Sommer bestens bekannt sein – aber trotz zahlreicher Aufklärungsarbeit sterben jährlich immer wieder Hunde in überhitzten Fahrzeugen. Dabei wird oft darauf hingewiesen: Hunde dürfen im Sommer nicht im Auto zurückgelassen werden.

Leider unterschätzen sogar erfahrene Hundehalter teilweise, wie unglaublich rasch die Sonne ein Auto aufheizen kann – und das nahezu unabhängig von der Außentemperatur, denn die entscheidende Rolle spielt die Strahlungsintensität.

Die am Auto auftreffende Sonnenstrahlung erwärmt die Karosserie und dringt vor allem durch die Fensterflächen in den Innenraum des Fahrzeuges ein. So können drinnen innerhalb kürzester Zeit Temperaturen von weit über 40° Grad Celsius gemessen werden. Aber auch bereits bei milden Sommertemperaturen wird das Auto nach kurzer Zeit erhitzt.

Ein Auto im Schatten abgestellt, kann zudem innerhalb kurzer Zeit bei wechselndem Sonnenstand in der prallen Sonne stehen.

Aber Achtung – auch im Schatten können hohe Außentemperaturen ohne direkte Sonneneinstrahlung zu einer für die Hunde gefährlichen Erwärmung des Autos führen – d.h. z.B. auch in Parkgaragen muss man auf die Umgebungstemperaturen achten.

Ein Irrtum ist es, zu glauben, dass ein Fenster oder das Schiebedach einen Spalt zu öffnen, reicht. Dies verschafft dem Hund nicht ausreichend Abkühlung.

Da Hunde nicht schwitzen können, müssen sie durch Hecheln ihre Körpertemperatur regulieren bzw. sich Abkühlung verschaffen. Bei hoher Erwärmung im Auto drohen den Vierbeinern ganz schnell Herz-Kreislauf Probleme bis hin zum Hitzeschlag mit mitunter tödlichem Ausgang.

Daher im Sommer grundsätzlich keinen Hund im Auto lassen! Übrigens ist eine Transportbox für Hunde ohnehin nur für den Transport von Hunden vorgesehen – und nicht für die Haltung von Hunden.