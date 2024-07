Honda Prelude: Japanischer Autohersteller kündigt Rückkehr an

Honda feiert mit dem europäischen Debüt des Prelude Concept 25 Jahre Hybrid Performance und bestätigt die Rückkehr des Serienmodells in die Region bereits vor der ersten öffentlichen Präsentation auf dem Goodwood Festival of Speed vom 11. bis 14. Juli.

Nach der Enthüllung des Konzeptmodells auf der Japan Mobility Show im vorigen Jahr, wird der Prelude „die perfekte Balance aus aufregendem Fahrvergnügen und herausragender Effizienz bieten – damit verkörpert er das langfristige Engagement von Honda für die Elektrifizierung in einem eleganten und dynamischen Paket“. Das vermeldete der japanische Hersteller via Aussendung.

Lesen Sie auch

Der Original Prelude feierte vor 45 Jahren sein Debüt in Europa und behauptete sich bis 2001 über fünf Generationen hinweg als aufregendes, hochleistungsfähiges Paradebeispiel der Spitzentechnologie von Honda.

Das neue Modell verspricht eine angemessene Rückkehr der bekannten Legende und bietet eine überzeugende Mischung aus Stil und Innovation in Kombination mit einem Hybridantriebsstrang.

Der Name Prelude steht für ein einführendes Musikstück und positioniert das Fahrzeug in angemessener Weise als Vorreiter für zukünftige Modelle, die das Engagement für sportliche Leistung in sich tragen werden – ein Beispiel dafür, wie Honda seinen Kunden in ganz Europa Fahrspaß bescheren wird, so der Autokonzern.

Dieses Jahr feiert Honda darüber hinaus ein Vierteljahrhundert an Pionierkompetenz im Hybridbereich, nachdem der Insight im Jahr 1999 als erstes serienmäßig gefertigtes Hybridmodell in Europa eingeführt wurde.

Seitdem habe die Marke bei der Entwicklung der Benzin-Elektro-Antriebstechnologie eine Vorreiterrolle eingenommen und eine Reihe von Modellen auf den Markt gebracht.

Nach der Einführung des Insight, brachte Honda 2003 den Civic IMA auf den Markt, bei dem ein stufenloses Automatikgetriebe (CVT) mit einem Vierzylinder und einem 20 PS starken Elektromotor kombiniert wurden, um eine höhere Kraftstoffeffizienz zu erzielen.

Sieben Jahre später wurde der CR-Z eingeführt, bei welchem das einzigartige IMA (Integrated Motor Assist) Parallel-Hybrid-System von Honda mit einem 1,5-Liter-Benzinmotor und einem Schaltgetriebe kombiniert wurden.

Heute ist die Honda Volumenmodellpalette vollständig elektrifiziert, mit dem serienmäßigen e:HEV Hybridantrieb im Jazz, Civic, HR-V, ZR-V und CR-V.