Honda spendiert seinen Africa Twin-Modellen für 2025 ein Update

Hondas Flaggschiff im Adventurebereich, die CRF1100L Africa Twin, erhält im Modelljahr 2025 aktualisierte Grafiken und eine neue Farbvariante für das Modelljahr 2025. Das verleiht dem beliebten Bike laut der japanischen Motorrad- und Automarke noch mehr Attraktivität.

Die Africa Twin ist seit 25 Jahren technisch unverändert. Sie blieb Honda zufolge ihrer Offroad-Tauglichkeit stets treu, und das im Look und mit dem Fahrgefühl eines schlanken sportlichen Rallye-Bikes, wobei Honda natürlich auch noch andere Bikes im Portfolio hat.

Der 1.084 Kubikzentimeter große Reihenzweizylinder erzeugt ein maximales Drehmoment von 112 Newtonmetern und eine Spitzenleistung von 102 PS und bietet damit „eine hervorragende Leistung sowohl auf der Straße als auch im Gelände“, so Honda.

Die CRF1100L ist dabei weiterhin in zwei Varianten erhältlich: Standard und „ES“. Serienmäßig ist die voll einstellbare Showa-Federung, darüber hinaus bietet die „ES“-Variante die elektronische Federung Showa Electronically Equipped Ride Adjustment. Diese bietet eine optimierte Dämpfung bei allen Fahrbedingungen sowie die Möglichkeit, die Vorspannung hinten während der Fahrt zu ändern.

Die Honda CRF1100L Africa Twin Modelljahr 2025 wird in drei Farbvarianten erhältlich sein: Grand Prix Red – mit überarbeiteten Grafiken; Matt Ballistic Black Metallic – mit neuen roten Akzenten und in Pearl Glare White mit überarbeiteten Tricolore Grafiken (exklusiv erhältlich bei der „ES“-Variante).

Die Africa Twin Adventure Sports Modelljahr 2025 wird in zwei Farbvarianten erhältlich sein; und zwar in Matt Iridium Gray Metallic – eine laut Honda stylische neue Farbvariante, exklusiv für die Adventure Sports Variante sowie in Pearl Glare White – die klassische „Tricolore“-Lackierung mit überarbeiteten Grafiken.