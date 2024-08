In Linz beginnts: Erster Polestar 4 ausgeliefert

Polestar startet die Auslieferung der ersten Polestar 4 SUV-Coupés in Österreich und erweitert sein Angebot von einem auf drei Modelle

Polestar startet die Auslieferung der ersten Polestar 4 SUV-Coupés in Österreich und erweitert sein Angebot von einem auf drei Modelle. Das gab der Hersteller von Elektroautos, der eine Tochterfirma von Volvo ist, via Mitteilung bekannt.

Der erste Polestar 4, der in Österreich ausgeliefert wurde, ist ein Long Range Single Motor Modell in der Farbe Space, das am 27. August im Polestar Space Linz übergeben wurde.

Lesen Sie auch

Philipp Heinzl, Head of Sales, und Laurent Simon, Key Account Manager bei Polestar, sowie Sandra Schnitzinger, Key Account Managerin bei LeasePlan Österreich, überreichten dem neuen Besitzer die Schlüssel. Gerald Sulzbacher übernahm diesen gemeinsam mit Sabine Wallner und Verena Schatz, dem Fuhrparkteam der Austro Holding.

Der Polestar 4 ist das schnellste Serienfahrzeug, das die Marke bisher entwickelt hat. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h gelingt in 3,8 Sekunden, die maximale Leistung beträgt 544 PS in der Long Range Dual Motor Version.

Die Long Range Single Motor Version verfügt über einen 272 PS starken Motor im Heck und hat eine Reichweite von bis zu 620 Kilometer laut WLTP.

„2024 ist für Polestar ein Jahr des Wachstums. Wir bringen gleich zwei neue Fahrzeuge auf den Markt und vergrößern unseren Fußabdruck in Österreich deutlich. Mit dem wachsenden Produktportfolio diversifizieren wir unser Angebot an Premium Elektroautos und bedienen zudem die hohe Nachfrage nach SUV-Modellen“, so Thomas Hörmann, Geschäftsführer Polestar Österreich.