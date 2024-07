Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet ist ab sofort bestellbar

Ab sofort kann das neue Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet bei den Vertriebspartnern oder online bestellt werden. Der Fahrzeugpreis beträgt 89.388,04 Euro, wie der Stuttgarter Autohersteller – bekannt für seine PS-starken Boliden – mitteilt.

Der Viersitzer ist laut Mercedes mit seinem großzügigen Raumangebot, dem elektrischen Windschottsystem und der Kopfraumheizung uneingeschränkt ganzjahrestauglich.

Der Dreiliter-Sechszylinder-Reihenmotor mit doppelter Aufladung durch einen Abgasturbolader und einen elektrischen Zusatzverdichter leistet 449 PS. Er stellt ein maximales Drehmoment von 560 Newtonmeter zur Verfügung. Miit Overboost sind es 600 Newtonmeter für zehn Sekunden.

Das Cabrio fährt darüber hinaus teilelektrifiziert vor. Der integrierte Startergenerator liefert kurzzeitig zusätzliche 23 PS Boost-Leistung sowie 205 Newtonmeter Drehmoment. Er speist außerdem das 48-Volt-Bordnetz. Weitere technische Merkmale des neuen Modells sind die Neungangautomatik und der vollvariable Allradantrieb namens AMG Performance 4MATIC+.

Zur serienmäßigen Ausstattung gehören das AMG RIDE CONTROL Fahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung und die aktive Hinterachslenkung. Ebenfalls an Bord sind das Park-Paket mit Rückfahrkamera, das AMG Performance Lenkrad in Nappaleder sowie das vorausschauende PRE-SAFESicherheitssystem. Der 65-Liter-Tank ermöglicht eine hohe Reichweite.

Serienmäßig rollt das neue Cabriolet auf 19-Zoll AMG Leichtmetallrädern im Zehnspeichen-Design. Sie sind Mercedes zufolge aerodynamisch optimiert, mattschwarz lackiert und glanzgedreht. Weitere Leichtmetall- und Schmiederäder in der Größe 20 Zoll sowie in verschiedenen Farbvarianten lassen sich auf Wunsch auswählen.

Ein Highlight im Innenraum sind die vorderen Integral-Sitze in Ledernachbildung, AMG-spezifischer Grafik und roten Kontrastziernähten. Weitere Interieur-Merkmale sind rote Sicherheitsgurte sowie Zierelemente in Carbon glänzend. Auf Wunsch stehen auch Polsterungen in Leder und Nappa zur Verfügung, bei denen das AMG-Wappen in die vorderen Kopfstützen geprägt ist.

Für ein emotionaleres Fahrerlebnis bündelt das optionale AMG Dynamic Plus Paket für 2.118,20 Euro besonders sportliche Ausstattungsdetails. Es enthält unter anderem das zusätzliche Fahrprogramm RACE mit Drift Mode und Race-Start-Funktion sowie das AMG Performance Lenkrad und rot lackierte Bremssättel.